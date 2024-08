Cantora é desclassificada de 'Estrela da Casa' antes da estreia

Às vésperas da estreia de 'Estrela da Casa', a cantora Muse Maya foi desclassificada do reality show da TV Globo; entenda

Presente em três séries recentes da Globo, Muse Maya foi desclassificada do Estrela da Casa próximo à estreia do reality show. Em nota, a emissora comunicou que a saída da cantora se deve por um "impedimento contratual".

"Por um impedimento contratual, Muse Maya não poderá seguir como participante do 'Estrela da Casa'. Em breve anunciaremos quem passará a integrar o novo reality, que estreia na próxima terça-feira, dia 13 de agosto", disse o veículo em nota.

Para quem não sabe, Muse já realizou trabalhos como atriz. Ela fez parte do elenco de As Filhas de Eva (2021), A Vida Pela Frente (2023) e Justiça 2 (2024) - todos disponíveis no Globoplay.

Apesar da experiência na atuação, a artista tem o forte desejo de seguir carreira na música. Natural de Maricá, Rio de Janeiro, Joanna criou o nome artístico que junta a deusa da ilusão na cultura hindu com as musas da música.

No Estrela da Casa, seu principal estilo musical seria o trap, com influências de pop, rap, jazz e blues. Isso porque cada um dos 14 participantes do reality show da TV Globo entra na atração com um EP de oito músicas e um estilo já definido. O programa comandado por Ana Clara conta com exibição diária na TV Globo e desdobramentos no Multishow, Gshow e transmissão 24 horas por dia no Globoplay.

Conheça os participantes do reality 'Estrela da Casa'

Na última quinta-feira, 8, a TV Globo divulgou os nomes dos 14 participantes selecionados para fazer parte do reality show 'Estrela da Casa'. A atração, que estreia no dia 13 de agosto, será comandado por Ana Clara.

Após o anúncio, estará disponível nas plataformas de áudio uma música inédita de cada um dos artistas. O hit ainda não vale para o game, mas foi escolhido como um cartão de visitas.