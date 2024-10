Caio Blat revela o que considera uma traição após separação de Luisa Arraes

Caio Blat fala sobre o significado de traição após negar que mantinha um relacionamento aberto e se separar de Luisa Arraes

Na última segunda-feira, 28, Caio Blat participou do programa ‘Sábia Ignorância', apresentado por Gabriela Prioli no GNT. Durante o bate-papo, o ator se abriu sobre o significado de traição e chamou a atenção com suas declarações, que aconteceram pouco após negar ter um relacionamento aberto e se separar de Luisa Arraes.

Questionado por Prioli, Caio compartilhou uma reflexão filosófica sobre o que considera traição. O ator afirmou que a pior forma de infidelidade é quando você se propõe a fazer algo e não consegue cumprir: “É quando a gente não consegue cumprir aquilo que a gente mesmo acredita. Acho que isso é a pior forma de traição”, declarou.

“É quando a gente olha para a gente mesmo no espelho e não se reconhece, não entende porque tomou aquele caminho, porque fez aquilo. Eu acho que isso é pra mim é um abismo assim, é uma forma dificílima de traição”, o ator revelou que sua definição sobre traição está mais relacionada às próprias atitudes do que as do outro.

Vale lembrar que Caio e Luisa confirmaram recentemente o fim do relacionamento, que durou sete anos, por meio de um comunicado enviado à revista Quem pela assessoria de imprensa da artista. Além disso, o ator havia negado que eles viviam uma relação aberta, embora tenham reconhecido que o namoro era ‘fora do convencional’ pouco tempo antes.

"A gente não tem uma relação aberta, nunca falamos sobre isso. O que a gente tem é uma relação longa, e a gente acredita que ao longo dos anos a pessoa pode ter encontros, desejos. Não precisa se separar por isso. Temos uma relação de respeito, de amizade. A gente conversa sobre isso, sobre como lidar com isso”, Caio afirmou.

“Acho que todos os casais que querem ficar junto muito tempo vão passar por essa situação. O modelo monogâmico tem uma coisa de machismo, de patriarcado, de posse. E é muito triste você ir pra uma coisa de traição, de mentira, de mágoa. Precisamos buscar sempre o diálogo, lidando com cada situação com respeito e verdade", ele declarou sobre a monogamia.

Caio Blat se emociona ao relembrar fim de casamento:

Caio Blat abriu o coração ao falar um pouco sobre sua vida pessoal. Em entrevista ao programa 'Sábia Ignorância', do GNT, apresentado por Gabriela Prioli, o artista, que já foi casado duas vezes, ficou emocionado ao relembrar o fim de suas relações. Ao longo do bate-papo, ele revelou que enfrentou uma das piores fases de sua vida após um divórcio.

