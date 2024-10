Luisa Arraes troca selinho com José Loreto na festa de despedida de ‘No Rancho Fundo’

Esposa de Caio Blat, Luisa Arraes surpreende ao trocar selinho com José Loreto durante a festa de despedida de ‘No Rancho Fundo’ da Globo

No último final de semana, o elenco de ‘No Rancho Fundo’ se reuniu para a festa de encerramento da novela da Globo. Durante o evento, os atores curtiram momentos descontraídos, que foram compartilhados nas redes sociais. Em um vídeo, Luisa Arraes, que vive uma relação com Caio Blat, trocou um selinho com seu colega, José Loreto.

No registro compartilhado nas redes sociais pelo ator Thardelly Lima, Luisa, que interpretou a personagem ‘Blantina’, aparece dançando no colo de Loreto, que viveu 'Marcelo Gouveia' na trama. Após a dança, os dois se empolgam e trocam um selinho. Em pouco tempo, o clima de intimidade chamou a atenção e viralizou nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Vale lembrar que, atualmente, José Loreto está solteiro, enquanto Luisa Arraes mantém um casamento com Caio Blat. Recentemente, o ator abriu o jogo sobre os rumores de uma separação e aproveitou para detalhar seu relacionamento. Apesar de negar que a relação seja ‘aberta’, ele afirmou que respeita os ‘desejos’ e ‘encontros’ com outras pessoas.

"A gente não tem uma relação aberta, nunca falamos sobre isso. O que a gente tem é uma relação longa, e a gente acredita que ao longo dos anos a pessoa pode ter encontros, desejos. Não precisa se separar por isso. Temos uma relação de respeito, de amizade. A gente conversa sobre isso, sobre como lidar com isso”, Caio afirmou no videocast Desculpa Alguma Coisa.

“Acho que todos os casais que querem ficar juntos muito tempo vão passar por essa situação. O modelo monogâmico tem uma coisa de machismo, e patriarcado, de posse. E é muito triste você ir pra uma coisa de traição, de mentira, de mágoa. Precisamos buscar sempre o diálogo, lidando com cada situação com respeito e verdade”, Blat declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luisa Arraes (@luisaarraes)

Caio Blat revela motivo de sua ausência na festa de Luisa Arraes:

Recentemente, Caio Blat e Luisa Arraes foram alvos de rumores de que estariam vivendo uma crise no relacionamento. De acordo com o jornal Extra, os dois teriam se afastado após um pedido dela para ter um tempo na relação. Na sequência, as especulações ganharam força depois que o ator se ausentou da festa de aniversário da namorada.

Diante dos rumores, Blat decidiu explicar o motivo de sua ausência e exibiu uma foto com Luisa. O artista disse que faltou na festa por causa de um trabalho no teatro, mas se declarou publicamente: "Só perdi sua festa por causa do teatro, mas saber como foi no dia seguinte é mais saboroso ainda... Te amo, Luisa Arraes, agora 31", disse ele.