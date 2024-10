Caio Blat e Luisa Arraes confirmam fim de relacionamento após 7 anos juntos

Os atores Caio Blat e Luisa Arraes confirmaram o término do relacionamento nesta terça-feira, 22; eles estavam juntos desde 2017

Nesta terça-feira, 22, Caio Blat e Luisa Arraes confirmaram o fim do relacionamento por meio de um comunicado da assessoria de imprensa da artista enviado à Quem. Os atores estavam juntos desde 2017.

Nos últimos anos, Caio e Luisa compartilharam abertamente que mantinham uma relação fora do convencional, fundamentado na ideia de que não havia posse, o que permitia que ambos se envolvessem com outras pessoas. Além disso, embora fossem vizinhos de porta, eles moravam em casas separadas.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, os artistas continuarão colaborando profissionalmente. Eles estrearão juntos na adaptação teatral de Os Irmãos Karamazov.

Caio Blat falou sobre a relação com Luisa Arraes recentemente

O ator Caio Blat contou detalhes de seu namoro com a atriz Luisa Arraes há pouco tempo. Em entrevista no videocast Desculpa Alguma Coisa, ele contou que eles não definiram como relacionamento aberto, mas respeitavam as fases da relação.

"A gente não tem uma relação aberta, nunca falamos sobre isso. O que a gente tem é uma relação longa, e a gente acredita que ao longo dos anos a pessoa pode ter encontros, desejos. Não precisa se separar por isso. Temos uma relação de respeito, de amizade. A gente conversa sobre isso, sobre como lidar com isso. (...) Acho que todos os casais que querem ficar junto muito tempo vão passar por essa situação", afirmou ele na época.

Então, o artista opinou: "O modelo monogâmico tem uma coisa de machismo, de patriarcado, de posse. E é muito triste você ir pra uma coisa de traição, de mentira, de mágoa. Precisamos buscar sempre o diálogo, lidando com cada situação com respeito e verdade".

