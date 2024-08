Caçulinha falou sobre sua fortuna em entrevista antes de partir: 'Rico não fiquei’

Anos antes de falecer, Caçulinha refletiu sobre seu afastamento e revelou que não acumulou fortuna com trabalho na televisão

Nesta segunda-feira, 5, Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, faleceu aos 86 anos em um hospital em São Paulo. O músico estava internado e se recuperava de um infarto há 10 dias. Em uma entrevista poucos anos antes de sua partida, ele revelou que, apesar de sua longa carreira, não acumulou riqueza com o trabalho na televisão.

Em entrevista ao 'Domingo Espetacular', na Record, há alguns anos, Caçulinha, responsável por um dos jingles mais famosos da televisão brasileira, negou ter acumulado fortuna. Ele também revelou que, na verdade, mal recebeu os créditos pela composição, que ficou com o músico Zé Rodrix: “Ele fez esse jingle, mas ficou comprido”, disse.

“Aí, quando ele chegou com isso, eu peguei e fiz curtinho. O que interessava era a assinatura”, Caçulinha relembrou o sucesso que compôs para uma das maiores anunciantes do Domingão do Faustão, na Globo: “Rico eu não fiquei”, ele falou sobre o trabalho. Aliás, o instrumentalista permaneceu no programa por mais de duas décadas.

Durante a entrevista, Caçulinha ainda falou sobre sua saída da Globo. Ele desmentiu os rumores de uma desavença e falou que recebeu os devidos valores após trabalhar tanto tempo na emissora: "Continuo sendo amigo deles. Me pagaram direitinho, tudo o que eu tinha direito e o que não tinha. Eu, claro, gostaria de estar lá até hoje", detalhou.

Vale lembrar que antes de firmar parceria sólida com Faustão, Caçulinha participou de outros programas de TV: Essa Noite se Improvisa, Raul Gil, Ratinho, Os Trapalhões, Balão Mágico, Clube do Bolinha, Almoço com a Estrelas, Perdidos na Noite, A Praça é Nossa, e outros. Além disso, o músico chegou a gravar 31 discos de vinil.

Também é importante mencionar que familiares do instrumentalista revelaram detalhes sobre a cerimônia de despedida de Caçulinha ao G1. O velório ocorrerá na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista, das 11 às 15h. O sepultamento está marcado para às 16h no mesmo local. Nas redes socias, eles também revelaram detalhes:

Por que Caçulinha saiu do Domingão do Faustão?

