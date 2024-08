Caçulinha, do Domingão do Faustão, morre aos 86 anos

O cantor e compositor Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, morreu aos 86 anos na madrugada desta segunda, 05

O cantor e compositor Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, morreu aos 86 anos na madrugada desta segunda, 05. Ele estava internado há cerca de dez dias no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, mas não resistiu às sequelas de um infarto.

As informações foram divultadas pelo G1. Familiares informaram ao portal que o velório acontece na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista, das 11 às 15h. Já o sepultamento será às 16h no mesmo local.

"Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas , gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte", diz trecho do comunicado publicado no perfil do artista, nas redes sociais.

Caçulinha se tornou conhecido por suas participações no Domingão do Faustão. Ele foi o responsável por produzir a trilha sonora do programa ao vivo por mais de 20 anos.

Ele nasceu em 1938 em uma família de músicos. Aos 20 anos, já tocava piano, violão, acordeão e escaleta e se apresentava em boates na noite paulistana. Antes de firmar parceria com Faustão, participou de outros programas de TV: Essa Noite se Improvisa, Raul Gil, Ratinho, Os Trapalhões, Balão Mágico, Clube do Bolinha, Almoço com a Estrelas, Perdidos na Noite, A Praça é Nossa, e outros.

Durante sua carreira, ele gravou 31 discos de vinil. O último foi lançado em novembro de 2019, celebrando seus 60 anos de atuação na música e na televisão brasileira.

Caçulinha relembrou saída da Globo



Em 2019, Caçulinha falou sobre a sua saída da Globo. Após uma passagem de 26 anos pela TV Globo, o instrumentalista disse que não se via mais trabalhando na atração, afinal, muitas mudanças aconteceram e ele se sentiu deslocado do mesmo.

"A Globo mudou a programação. Tinha acabado o contrato com a empresa para a qual eu fazia o jingle. Terminou o contrato e fiquei esperando e ninguém arrumava nada. Parado eu não ficaria. Fizemos um acordo, eu era PJ [contrato como pessoa jurídica]. Fiquei um ano tocando 30 segundos por domingo. Queria tocar e não tinha mais o que fazer. Aí apareceu Ronnie Von e assinei contrato com a Gazeta. Foi uma decisão dos dois lados", explicou ele.