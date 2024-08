Por que Caçulinha saiu do Domingão do Faustão? Maestro chocou ao revelar decisão

Antes de falecer, Caçulinha surpreendeu ao revelar o motivo de sua saída após 26 anos como maestro no Domingão do Faustão

Na madrugada desta segunda-feira, 5, o músico e compositor Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, faleceu aos 86 anos em um hospital em São Paulo. Ele estava internado e se recuperava de um infarto sofrido há 10 dias. Poucos anos antes de sua partida, o eterno ‘maestro’ relembrou sua saída do Domingão do Faustão, na Globo.

Mais recluso nos últimos anos, Caçulinha vislumbrou a fama cedo e, ainda criança, já fazia parte de uma dupla com seu irmão, cujo nome artístico era Caçula. Aos 20 anos, ele começou a se apresentar em festas e boates, quando começou a trabalhar com diversas celebridades como Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, Elis Regina, Gal Costa e Maria Bethânia.

Pouco depois, Caçulinha começou a ganhar destaque na televisão e marcou presença como músico em diversos programas de diferentes apresentadores e emissoras, como Raul Gil, Ratinho e Faustão. Inicialmente, ele participou do Perdidos na Noite, na Band, e depois acompanhou Fausto Silva no Domingão do Faustão, na Globo.

Foi lá que Caçulinha se tornou conhecido como maestro, permanecendo no programa por mais de 26 anos. Por isso, foi um choque quando ele tomou a decisão de deixar o programa após tantos anos em 2014. Apesar das especulações, o músico fez questão de esclarecer que não houveram desentendimentos com Fausto.

"Acabou a música, acabou a orquestra, as coisas lá foram mudando e voltou só depois de uns anos, mas aí eu já estava no Ronnie Von”, o instrumentalista lamentou as mudanças no programa em entrevista a Mariana Godoy. Após uma passagem de 26 anos pela emissora, ele disse que não se via mais trabalhando na atração e se sentiu deslocado.

Além disso, a empresa a qual ele oferecia serviços teria rescindido o contrato com a emissora, o que dificultou a permanência por lá: "A Globo mudou a programação. Tinha acabado o contrato com a empresa para a qual eu fazia o jingle. Terminou o contrato e fiquei esperando e ninguém arrumava nada. Parado eu não ficaria”, disse.

“Fizemos um acordo, eu era PJ [contrato como pessoa jurídica]. Fiquei um ano tocando 30 segundos por domingo. Queria tocar e não tinha mais o que fazer. Aí apareceu Ronnie Von e assinei contrato com a Gazeta. Foi uma decisão dos dois lados", explicou o artista, que chegou a marcar presença por algum tempo na atração da Gazeta.

Na época, Caçulinha ainda reforçou que tinha interesse em retornar para Globo e que não tinha rusga com os antigos patrões: "Não tenho, tá doido. Eu era amigo do doutor Roberto Marinho. Inaugurei da Globo em São Paulo com os três filhos dele. Mantive um bom relacionamento. Nunca deram mancada comigo, tudo o que pedia eu tinha”, disse.

Família fala sobre morte de Caçulinha:

