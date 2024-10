Bruno Fagundes desabafa sobre falta de oportunidades em carreira de ator

Filho de Antônio Fagundes, o ator Bruno Fagundes ressaltou que ser filho do veterano não é privilégio para escolher trabalhos na profissão

Filho de Antônio Fagundes, Bruno Fagundes decidiu seguir os passos do pai e também se tornou ator. Em entrevista ao jornal 'Folha de S. Paulo', o artista abriu o jogo sobre sua carreira nas telinhas e desabafou sobre a falta de oportunidades na profissão escolhida.

"Não fiz nenhum teste esse ano de 2024, acredita? Eu e mais 90% dos atores. Falando com mais pessoas, de produção executiva à [produção] de elenco, elas dizem que está tudo meio parado. Por isso que não posso escolher. Qualquer personagem é personagem nessa altura do jogo", declarou ele.

Em seguida, Bruno ressaltou que ser filho do grande Antônio Fagundes, um dos atores mais renomados da teledramaturgia brasileira, não é privilégio para escolher trabalhos. "Não existe papel grande ou pequeno. É engraçado que as pessoas acham que eu escolho ou não fazer novela por ser filho do Fagundes e isso nunca foi verdade", explicou ele.

E completou: "São 16 anos de carreira. Muitos presumem que integro o fenômeno 'nepobaby', mas nunca foi uma realidade". Vale lembrar que o último trabalho de Bruno Fagundes nas novelas foi em 'Cara e Coragem', exibida em 2022 na TV Globo.

No passado, quando ainda era criança, o famoso fez participações em grandes sucessos como 'A Viagem' (1994), 'O Rei do Gado' (1996), 'Carga Pesada' (2006) e 'Meu Pedacinho de Chão' (2014).

Além de Bruno, Antônio Fagundes também é pai de Dinah Abujamra Fagundes, Antonio Fagundes Neto e Diana Abujamra.

