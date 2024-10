Antônio Fagundes relata descoberta de diabetes: 'Perdi 10 kg em uma semana'

O ator Antônio Fagundes revelou que determinados alimentos em sua dieta ajudaram no desenvolvimento da diabetes tipo 2

O ator Antônio Fagundes abriu o coração ao falar sobre o diagnóstico de diabetes tipo 2, caracterizada pela resistência à insulina e valores elevados de glicose no sangue. Em entrevista à revista 'GQ', o veterano, de 75 anos atualmente, contou como descobriu a doença crônica no passado.

"A descoberta foi violenta, há uns oito anos. Perdi 10 kg em uma semana", recordou ele, em entrevista à revista GQ. De acordo com Fagundes, a evolução da doença foi favorecida pelo consumo excessivo de frutose, uma espécie de açúcar, em sua dieta.

"Comia muitas frutas, que têm frutose, uma espécie de açúcar, e não sabia que era um problema em excesso", disse ele. A doença é controlada por Antônio Fagundes com medicação e exercícios, variando entre musculação e atividade aeróbica.

"Estou melhor do que muita gente que não tem diabetes. Tudo com moderação, inclusive a moderação", concluiu o veretano, mencionando a frase do escritor Oscar Wilde.

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou sobre sua volta aos palcos com a peça ‘Dois de Nós'. Para colocar o corpo e a mente no devido lugar, Antônio Fagundes contou que segue um estilo de vida saudável aliado a uma alimentação equilibrada.

