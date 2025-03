Bruna Macedo celebra sucesso do SBT News: 'Conquistar cada vez mais'

À CARAS Brasil, Bruna Macedo falou sobre comandar o SBT News, telejornal que tem alcançado bons índices de audiência na madrugada da emissora

A jornalista Bruna Macedo está no comando do SBT News, exibido nas madrugadas da emissora. O telejornal tem alcançado bons índices de audiência, ficando atrás apenas da TV Globo. Trabalhando no canal de Silvio Santos (1930-2024) há pouco mais de um ano, a apresentadora não esconde a felicidade de estar a frente do telejornal, que segundo ela, atrai o público por trazer informação de um jeito leve.

"Estou no SBT há pouco mais de um ano e posso dizer que estou feliz. É uma casa leve, acolhedora, e com uma equipe unida. As mudanças que têm acontecido, como a reforma e o lançamento do cenário novo, o investimento no jornalismo e em novas formas de comunicar são um belo incentivo. Dou o meu melhor todos os dias ao chegar para trabalhar. E Isso reflete na audiência de forma natural", disse a jornalista em entrevista à CARAS Brasil.

Bruna também falou sobre a interação que tem com o público, já que além da televisão, o jornal é exibido no YouTube. "Fazer o SBT News é uma delícia. Apesar de ser um jornal de hard news, ele comunica de um jeito leve e fala de assuntos densos com facilidade, o que atrai todos os públicos e chama o telespectador para debates importantes sobre o que acontece no Brasil e no mundo. É uma fonte de informação segura e moderna", afirmou.

"Além do formato, algo muito legal no SBT News é a interação com a audiência. Ele é transmitido pela TV e pelo YouTube, ao vivo, e as pessoas comentam as reportagens em tempo real. Então, enquanto apresento, consigo checar e observar a percepção de quem assiste, o que é ótimo e nos leva na direção certa, a de conquistar e cativar cada vez mais, não só audiência, mas também a credibilidade e a confiança de quem assiste ao SBT" , completou a apresentadora.

