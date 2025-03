Xuxa diz que Globo ajustou regra contratual após a sua participação no programa de Hebe

A apresentadora Xuxa Meneghel conta detalhes de sua participação no programa de Hebe ao ser homenageada no Programa Silvio Santos, no SBT

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 61 anos, foi a grande homenageada do Programa Silvio Santos deste domingo, 23, apresentado por Patricia Abravanel no SBT. Na ocasião, a loira relembrou a sua participação no programa de Hebe Camargo (1929-2012) e revelou que a sua ida à emissora da família Abravanel, fez os contratos dos artistas da Globo serem ajustados e todos passaram a pedir permissão para participar de atrações na concorrência.

“Depois que fiz o programa da Hebe, no outro dia, quando voltei para o Rio, Boni me chamou e falou: ‘Ontem a gente perdeu no Ibope à noite com duas loiras, e uma delas era minha’. A partir daquele dia, o contrato de todo mundo na Globo foi mudado, e tinha que pedir permissão… a culpa foi minha”, relembrou.

A Rainha dos Baixinhos ainda disse que o encontro com Hebe parou a emissora de Silvio Santos (1930-2024): “Ficava muita gente fora do estúdio, e colocaram monitores para as pessoas verem. Teve um Ibope muito grande porque Hebe anunciou muito. Fiquei muito feliz porque sempre amei a Hebe de paixão”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maxwell Roberto (@maxwellrobertotv)

Logo após a exibição do programa com Xuxa, Patricia Abravanel comemorou a presença da artista em suas redes sociais: “Surreal! Xuxa no palco fazendo a alegria do nosso coração e de todos os brasileiros! Beijo da sua eterna admiradora que celebra sua luz e tudo que você derrama sobre nós quando a gente te encontra”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Xuxa lança projeto infantil em seu aniversário

No dia 27 de março, Xuxa Meneghel completa 62 anos, mas na data, ela evita grandes comemorações. "Fiquei um pouco traumatizada porque por quase 15 anos eu tinha três festas de aniversário: uma em casa com amigos e familiares, outra com pessoas públicas e empresários e uma terceira com os fãs. Já comemorei demais", explicou.

Mas a data não passará em branco. No dia 27 Xuxa irá lançar o audiovisual Xuxa Só para Baixinhos 14 – Cores. Desta vez, com foco nas cores, o projeto tem 13 músicas inéditas. "Lanço nessa data porque é um presente que estou dando para mim, que é voltar a fazer algo para o público que amo", disse. Confira!

Leia também: Médico explica procedimento estético de Xuxa Meneghel: 'Queda de choque'