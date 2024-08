Boni revela mágoa profunda por demissão na Globo: ‘Fui expulso da sala’

Em autobiografia, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, desabafa sobre demissão e compartilha opiniões sobre estrelas da Globo

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, lançou recentemente seu novo livro de memórias, "O Labo B de Boni". Pela terceira vez, o diretor revisita sua trajetória na televisão brasileira e compartilha opiniões sobre antigos colegas de trabalho. No livro, ele também expressa a mágoa profunda que ainda sente em relação à sua demissão da Globo.

Em sua nova autobiografia, Boni revisita sua trajetória na televisão, desde seus primeiros passos como estagiário até seus últimos dias após 30 anos na Globo. Apesar de ter deixado a emissora em 1998, o pai de Boninho revela que ainda carrega mágoas em relação à sua saída conflituosa, que considera um verdadeiro ‘pontapé na bunda’.

Durante toda a narrativa, Boni expõe detalhes de sua relação conflituosa com os donos do canal, os Marinho. Além de criticar decisões polêmicas, como a contratação de militares para comandar a emissora durante a ditadura e a demissão de colegas importantes, ele relembra que sua própria saída foi injusta e desconsiderada.

“Combinamos que trocariamos cartas civilizadas e, no dia seguinte, fui surpreendido com uma matéria vil e infame no Globo sem a menor consideração pela contribuição que dei à empresa”, disse o diretor, em um trecho do novo livro divulgado pela Folha. Em outro momento, Boni classifica a demissão como uma ‘expulsão’.

“Depois de 31 anos de trabalho para construir a TV Globo, fui barrado no baile. Ou melhor: fui expulso da sala", o diretor lamenta a falta de consideração após suas três décadas de dedicação e ainda compara sua saída com a de outros colegas, que cometeram erros ou ganharam cerimônias de despedida dos líderes do canal.

Além de revelar o episódio mal digerido com a emissora, Boni também compartilha detalhes dos bastidores envolvendo grandes estrelas, como Renato Aragão, Daniel Filho e Nilton Travesso. Ele também revisita sua atuação política através do canal e reavalia sua relação com antigos colegas de trabalho, assumindo erros e fazendo elogios.

“É basicamente um livro de agradecimento aos sonhadores que fizeram a televisão brasileira ser reconhecida como uma das melhores do mundo", diz Boni. Vale lembrar que, apesar de ter deixado a Globo, Boni continuou se dedicando à TV Vanguarda, sua própria emissora afiliada. No entanto, ele decidiu se aposentar em junho deste ano.

