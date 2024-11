Bella Campos comenta sobre atuar em Vale Tudo: 'Tudo muito lindo'

Bella Campos, que interpretará Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, comentou sobre o novo projeto em suas redes sociais

Em suas redes sociais, Bella Campos sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dez milhões de seguidores. A atriz está confirmada para interpretar Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, que tem estreia prevista para 2025 na Rede Globo.

Na versão original, exibida em 1988, a personagem foi interpretada por Glória Pires. Em seu Instagram Stories, Bella publicou um vídeo e contou que as gravações já começaram.

"Estamos em Foz do Iguaçu, gravando Vale Tudo. Maria de Fátima aqui vos fala. O projeto está lindo de morrer. Começamos com tudo! Estou muito feliz e empolgada. Estou doida para que vocês conheçam a Maria de Fátima. Está delicioso construir ela. Que elenco, que autora, que direção... É uma honra fazer parte disso", disse ela.

Em seguida, a famosa contou que não posta muitas coisas por medo de postar o que não deve. "Tenho um medo gigante de vazar o que não pode. Na dúvida, não posto nada para manter o sabor da novidade. Posso dizer que vão ter looks e visuais babadeiros, cenários incríveis. Está tudo muito lindo, graças a Deus. Afinal, a gente gosta de coisa bonita", concluiu.

Beleza

Em suas redes sociais, Bella Campos sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dez milhões de seguidores. A atriz aproveitou o calor intenso que tem feito no Rio de Janeiro para curtir um passeio de barco com os amigos.

Em sua conta no Instagram, a artista publicou diversos registros do momento. Usando um biquíni vermelho, Bella arrasou nas poses. "Da onde eu venho, filha bem criada aprende a dar bença", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu mais de 500 mil curtidas e milhares de comentários. "Sereia", escreveu uma internauta. "Perfeição", comentou outra. "Deusa suprema", elogiou uma terceira.

O último trabalho de Bella Campos na TV foi na novela Vai Na Fé, exibida em 2023 pela Rede Globo. Na trama, a famosa interpretou Jenifer.

