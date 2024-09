Bella Campos curte passeio de barco e recebe elogios: 'Sereia'

Bella Campos curtiu um passeio de barco com os amigos e posou para muitas fotos de biquíni. A atriz recebeu inúmeros elogios dos seguidores

Em suas redes sociais, Bella Campos sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dez milhões de seguidores. A atriz aproveitou o calor intenso que tem feito no Rio de Janeiro para curtir um passeio de barco com os amigos.

Em sua conta no Instagram, a artista publicou diversos registros do momento. Usando um biquíni vermelho, Bella arrasou nas poses. "Da onde eu venho, filha bem criada aprende a dar bença", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu mais de 500 mil curtidas e milhares de comentários. "Sereia", escreveu uma internauta. "Perfeição", comentou outra. "Deusa suprema", elogiou uma terceira.

O último trabalho de Bella Campos na TV foi na novela Vai Na Fé, exibida em 2023 pela Rede Globo. Na trama, a famosa interpretou Jenifer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)

Redes sociais

Bella Campos participou do programa Sábia Ignorância, exibido pelo GNT, e fez um desabafo sobre o impacto da internet em sua saúde mental. A atriz revelou que prefere usar as redes sociais mais focadas no trabalho.

"Eu não sinto que sou duas personas, mas tenho muita clareza que a internet é só um recorte de toda a minha vida. Isso para mim é muito importante, para mim é saúde mental mesmo. Porque quando existe alguma coisa negativa ou até positiva, eu sempre tento lembrar que aquilo é só um recorte muito pequeno, de todo o meu dia e vida. Então não me deixo mergulhar tanto, faço sempre o exercício de voltar e entender a minha realidade", disse ela.

A famosa ainda revelou que preferia não ter redes sociais. "Eu faço muito exercício de ficar o máximo de tempo possível, que eu consigo, sem internet. Às vezes dou uma desinstalada do aplicativo das redes sociais, acesso pelo computador. Porque vira um gesto automático pegar o celular e abrir o Instagram e aí às vezes eu me assusto com isso. Eu falo que se eu tivesse nascido com outras condições e não precisasse trabalhar tanto com internet, eu com certeza não teria", afirmou.