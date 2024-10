Bella Campos surpreende ao surgir com o cabelo curtinho. Veja!

A atriz Bella Campos curtiu um dia de praia no Ceará e surpreendeu seus seguidores ao surgir com um novo visual, com o cabelo bem curtinho

Em suas redes sociais, Bella Campos sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dez milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 24, a atriz aproveitou para curtir uma praia no Ceará e publicou um vídeo em sua conta no Instagram. Nas imagens, Bella surgiu com um vestido vermelho bem curtinho. Mas o que chamou mesmo a atenção dos internautas foi o novo visual da artista, com o cabelo curto.

"Peço água de cheiro para curar", escreveu a famosa na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Mona, a senhora é uma gostosa", escreveu uma internauta. "Você está muito linda", comentou outro. "Bella em todos os ângulos", brincou uma terceira.

Bella Campos já está confirmada no remake de Vale Tudo, que estreia em 2025 na Rede Globo. A atriz dará vida à personagem Maria de Fátima.

Desabafo

Bella Campos participou do programa Sábia Ignorância, exibido pelo GNT, e fez um desabafo sobre o impacto da internet em sua saúde mental. A atriz revelou que prefere usar as redes sociais mais focadas no trabalho.

"Eu não sinto que sou duas personas, mas tenho muita clareza que a internet é só um recorte de toda a minha vida. Isso para mim é muito importante, para mim é saúde mental mesmo. Porque quando existe alguma coisa negativa ou até positiva, eu sempre tento lembrar que aquilo é só um recorte muito pequeno, de todo o meu dia e vida. Então não me deixo mergulhar tanto, faço sempre o exercício de voltar e entender a minha realidade", disse ela.

A famosa ainda revelou que preferia não ter redes sociais. "Eu faço muito exercício de ficar o máximo de tempo possível, que eu consigo, sem internet. Às vezes dou uma desinstalada do aplicativo das redes sociais, acesso pelo computador. Porque vira um gesto automático pegar o celular e abrir o Instagram e aí às vezes eu me assusto com isso. Eu falo que se eu tivesse nascido com outras condições e não precisasse trabalhar tanto com internet, eu com certeza não teria", afirmou.

