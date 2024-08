A apresentadora Bela Gil abriu o jogo sobre seu casamento com João Paulo Demasi e deu detalhes sobre a decisão de se separar do empresário

A apresentadora Bela Gil abriu o jogo sobre seu casamento com João Paulo Demasi e deu detalhes sobre a decisão de se separar do empresário. Durante um bate-papo com Eliana, Rita Batista e Tati Machado no Saia Justa, ela contou que o o pai Gilberto Gil serviu como referência para a tomada de decisão.

“Apesar de ter crescido nessa estrutura tradicional de família, eu saí muito cedo de casa, tive filha nova e minha filha já mora em outro país. Eu me separei recentemente e então assim, tudo dá uma bagunçada. Eu lembro de você falando, alguma coisa que você falou me fez lembrar o momento em que eu estava me separando e tinha aquela sensação de: ‘Caraca, por que eu estou fazendo isso? Ai, meu Deus do céu!'”, lembrou Bela Gil na atração.

E complementou: “Eu não tive exemplo de pais separados, né? O meu pai se separou duas vezes, antes. Mas ele está com a minha mãe até hoje, quase 40 anos, por aí. Esse é o exemplo, né? As pessoas nem sabem disso, mas uma coisa que me ajudou a separar foi [pensar]: ‘Porr*! O meu pai já separou três vezes e está tudo bem'”.

