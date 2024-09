Atores do Castelo Rá-tim-bum se reencontram. Veja como eles estão hoje em dia

Eles cresceram! Atores do Castelo Rá-tim-bum se reencontram em evento no litoral de São Paulo e mostram selfie. Veja como eles estão

Na tarde deste sábado, 21, os fãs do programa Castelo Rá-tim-bum, da TV Cultura, que vivem em Santos, no litoral de São Paulo, tiveram a oportunidade de ver um encontro raro dos quatro protagonistas da atração. Os atores Cássio Scapin, Luciano Amaral, Cinthya Rachel e Fred Allan se reencontraram para o Festival Geek.

Nas redes sociais, eles mostraram uma selfie juntos para marcar o momento especial de se reencontrarem depois de tantos anos do sucesso do programa. “Hoje encontro maravilhoso de quatro pessoas que se adoram e não conseguiram, em 20 anos, estarem no mesmo tempo e espaço juntos”, disse o intérprete do Nino.

Nos comentários, Luciano Amaral também celebrou o momento marcante. “Encontro raríssimo esse. Os quatro reunidos”, declarou.

No Castelo, eles interpretaram os protagonistas Nino, Pedro, Biba e Zequinha, que marcaram uma geração com o programa que foi exibido na TV Cultura.

Cinthya Rachel relembra o Castelo Rá-tim-bum

A atriz Cinthya Rachel fez parte da infância de uma geração de brasileiros ao interpretar a personagem Biba na série infantil Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura. Agora, ela respondeu uma dúvida dos fãs: ‘deu para ficar rica com o projeto?’.

Em um vídeo bem-humorado nas redes sociais, ela contou que não deu para ficar rica com o que ganhava no Castelo Rá-Tim-Bum. Cinthya contou que o salário dos atores era dentro da média da época e que os produtos licenciados rendiam muito pouco para os artistas. Porém, eles conseguiram receber um valor maior na época da peça de teatro inspirada na história.

"Hoje vamos falar de dinheiro. Afinal, nós ficamos ricos com o Castelo Rá-Tim-Bum? Tenho em minhas mãos um fax símile do meu contrato da época. E, segundo este contrato, aqui na cláusula quarta, nós éramos milionários, ganhava uns milhões por mês, mas eram milhões de cruzeiros, antes do plano real. Era um contrato comum de trabalho. Não, a gente não ganhava dinheiro, não. Era um salário normalzinho”, disse ela.

E completou: "Quando a gente começou a fazer o Castelo Rá-Tim-Bum. A gente não tinha ideia do que ia virar, ninguém tinha ideia do que ia acontecer. E, quando estreou, ainda demorou um tempinho pro projeto pegar. Quando estreou, a gente estava gravando os últimos capítulos, mas a gente não ganhou dinheiro fazendo o programa, não. Aí você me fala: ‘Mas Cinthya, tinha tantos produtos licenciados’. É verdade meu amigo, tinha muitos produtos licenciados. Inclusive, tinha lá meia com a minha cara, tinha videogame com a minha cara, tinha quebra-cabeça, tinha livro, um montão de coisa, tinha até boneca da Biba. Mas, assim, a gente ia lá receber e era assim: ‘Duas mil meias vendidas. R$ 0,47’. É sério”.

Por fim, ela contou que as exposições inspiradas na série também não deram dinheiro para os atores. “Teve a exposição. A gente não ganhou nada pela exposição também, pois eu sei que alguns devem estar um pouco chocados. A gente não ganhou absolutamente nada, só amor e carinho mesmo. O que sim, a gente conseguiu ganhar um pouquinho mais de dinheiro foi quando fizemos a peça de teatro do Castelo porque as sessões eram lotadas e aí a gente ganhava uma porcentagem da bilheteria. Aí sim a gente ganhou um pouco mais de dinheiro”, declarou.