Em tratamento contra o câncer, cantor Netinho revela que fará transplante

O cantor Netinho usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 11, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, na Bahia, para a segunda etapa de seu tratamento contra um câncer no sistema linfático, ele contou que passará por um transplante de medula óssea.

No vídeo compartilhado, ele contou: "Bom dia, gente. Hoje é o 11 de abril de 2025. Estou aqui no Hospital Aliança Star, em Salvador, Bahia, terminando a segunda fase da minha quimioterapia. Serão seis fases no total. No final, haverá um transplante de medula. Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo. Vou fazer as fases todas. Tudo indo muito certo. Vamos que vamos. Bom dia!", explicou ele na publicação.

Ganho de peso

Na última terça-feira, 8, o artista compartilhou uma ótima notícia com o público. Ainda no hospital, Netinho publicou um vídeo em seu perfil contanto que ganhou peso."Estou ganhando peso, estou bochechudo", brincou ele no registro. Na legenda, o famoso acrescentou: "Bochechudo e barrigudo! Vamos que vamos no passo do Criador com toda a fé e cheio de positividade!".

Recentemente, o cantor contou que, no início da quimioterapia, ficou com um pouco de medo do tratamento, uma vez que ele achava que poderia ser invasivo. No entanto, logo que finalizou a primeira sessão de quimioterapia, o cantor explicou que se acalmou.

E contou que sentiu poucos efeitos colaterais no tratamento até o momento: "Eu tenho linfoma, que é um tipo raro de câncer, muito invasivo. Estou me tratando já na segunda quimioterapia. Não tive efeitos colaterais na primeira, só em uma noite, rapidamente, que durou cinco minutos, não tive mais nada. Estou com toda positividade, fé e crença de que, em breve, vou voltar a cantar como antes, vou cantar bem melhor", concluiu.

