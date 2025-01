Ator de doramas vítima de tráfico humano fala sobre sequestro após resgate

Em depoimento aos policiais, ator chinês Wang Xing contou detalhes do período em que foi mantido em cárcere privado na Tailândia

O ator de doramas Wang Xing, conhecido por seu papel em 'Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact', foi resgatado com vida por autoridades em Mianmar após passar três dias em cárcere privado. O artista chinês foi vítima de tráfico humano após receber um convite para um suposto teste de elenco na Tailândia.

Agora, já em segurança, Xing falou um pouco sobre o sequestro. Em depoimento aos policiais, ele explicou que, assim que desembarcou no endereço destinado, foi empurrado para dentro de um carro por um grupo de homens armados, que o levaram até Mianmar através da fronteira.

De acordo com o ator, ao menos 50 pessoas estavam no mesmo prédio que ele, passando pela mesma situação de cárcere. "Havia mais em outro prédio, e as pessoas vinham de diferentes países", relatou ele.

Wang Xing, levado pelos sequestradores à fronteira, foi forçado a participar de um esquema para enganar outros cidadãos chineses. "Informações telefônicas mostraram que ele foi convidado para um casting no país vizinho (Mianmar), mas depois que cruzou a fronteira, ele foi ordenado a fazer um trabalho diferente", informou a polícia.

O desaparecimento do artista foi acionado por Jia, sua namorada, que reportou a situação às autoridades e conseguiu mobilizar os internautas. Um inspetor-geral da Polícia Real Tailandesa afirmou em declaração à mídia local que, com base em uma investigação preliminar, o ator foi vítima de tráfico humano.

Ainda segundo relatos da mídia, Wang Xin recebeu um convite através de um aplicativo de mensagens para participar da seleção de um elenco de filme. A falsa proposta de trabalho teria sido feita por um homem, que se apresentou como representante de uma conhecida empresa de entretenimento.

A Embaixada da China na Tailândia divulgou as últimas atualizações sobre o caso do cidadão chinês Wang Xing, desaparecido na fronteira entre a Tailândia e Mianmar. De acordo com informações das autoridades tailandesas, Wang foi resgatado com sucesso.

