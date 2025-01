Ator de doramas é resgatado após ser vítima de tráfico humano

O ator de doramas Wang Xing, conhecido por atuar em 'Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact', foi resgatado por autoridades tailandesas em Mianmar após passar um período desaparecido. O sumiço do artista chinês aconteceu no dia 3 de janeiro, logo após ele receber uma proposta de trabalho para um suposto teste de um filme.

Xing, então, viajou até a Tailândia para participar da seleção. No entanto, ao chegar no local, percebeu que se tratava de um golpe. O ator, levado até a fronteira, foi forçado a participar de um esquema para enganar outros cidadãos chineses.

O desaparecimento do artista foi acionado por Jia, sua namorada, que reportou a situação às autoridades e conseguiu mobilizar os internautas. Um inspetor-geral da Polícia Real Tailandesa afirmou em declaração à mídia local que, com base em uma investigação preliminar, o ator foi vítima de tráfico humano.

De acordo com o depoimento de Wang Xin à polícia, a proposta foi feita através de um aplicativo de mensagens por um homem, que se apresentou como representante de uma conhecida empresa de entretenimento. Ao desembarcar no local, ele teve seu cabelo raspado e foi mantido em cárcere por três dias.

BOAS NOTÍCIAS!

A Embaixada da China na Tailândia divulgou as últimas atualizações sobre o caso do cidadão chinês #WangXing, desaparecido na fronteira entre a Tailândia e Mianmar. De acordo com informações das autoridades tailandesas, Wang foi resgatado com sucesso na tarde do dia… pic.twitter.com/jioEG6OfKV