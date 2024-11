Quando Hwang In Youp vem ao Brasil? Astro de doramas fará encontro de fãs

O ator Hwang In Youp, de 'Beleza Verdadeira', já tem data marcada para o encontro de fãs no Brasil com a turnê 'In Love'

O ator Hwang In Youp, famoso no Brasil por seu papel no k-drama 'True Beauty' (Beleza Verdadeira), disponível na Netflix, já tem data marcada para desembarcar no país! Em 2025, o jovem artista estará em São Paulo com a tour ‘In Love’ e fará o primeiro encontro com os fãs da América Latina.

A apresentação de Hwang está marcada para acontecer no dia 23 de março, às 19h, no Vibra São Paulo. Os ingressos do encontro com o astro de doramas estarão disponíveis para venda a partir do próximo domingo, 10, no site PixelTicket.

A turnê 'In Love' também passará por Bangkok, Tóquio, Osaka, Manila, Lima, Santiago, Monterrey e Seul. Além de 'True Beauty', Hwang In Youp estrelou recentemente a produção 'Family By Choice' (Família por Escolha).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 황인엽 (@hi_high_hiy)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 황인엽 (@hi_high_hiy)

Cantor Jin, do BTS, finaliza serviço militar obrigatório na Coreia do Sul

Em junho deste ano, o cantor sul-coreano Jin, do grupo de K-pop BTS, finalmente finalizou seu período militar obrigatório na Coreia do Sul. O cumprimento foi anunciado pela HYBE, empresa responsável pela carreira do grupo.

Em nota, a BigHit, subsidiária da HYBE, afirmou que a cerimônia de dispensa seria reservada apenas para militares. Com isso, os fãs do cantor não ganharam permissão para participar do evento.

"Nenhum evento especial está planejado para o dia da dispensa de Jin. Para evitar problemas decorrentes de superlotação, recomendamos aos fãs que não visitem o local. Por favor, transmita suas calorosas saudações e encorajamento em seus corações", disse o comunicado, na época.

Vale lembrar que Jin não é o único membro do BTS que cumpriu o serviço militar sul-coreano. Desde junho de 2023, todos os artistas estão passando pelo período obrigatório. O último membro a terminar seu serviço será Suga, em 2025.