Arlete Salles relembra papel em Tieta e entrega necessidade de descanso: 'Um pouquinho"

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Arlete Salles fala sobre Tieta, próxima reprise da Globo e entrega necessidade de descanso

Novela de grande sucesso de audiência, Tieta, foi a escolhida para ser a próxima reprise do Vale a Pena Ver de Novo, na Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Arlete Salles, que interpretou Carmosina na trama, relembra papel, comemora a reprise e confessa necessidade de descansar “um pouquinho", após temporada no teatro com a peça Ninguém Dirá Que é Tarde Demais, escrita por seu neto, Pedro Medina.

Leia a entrevista na íntegra

Tieta no Vale a Pena Ver de Novo

"Eu recebi a notícia com muita alegria, foi uma bela surpresa. Fiquei contente de poder rever a Carmosina, uma personagem que deixou lembranças muito queridas no meu coração. Foi uma novela que fez muito sucesso e eu espero que ela consiga encantar e divertir público outra vez. A trama tinha tópicos muito engraçados, até mesmo vindo da vilã. E da própria Carmosina! Eu acho que a novela vai fazer uma apresentação bonita."

Repercussão da sua personagem, Carmosina, na época

"Foi muito bacana. Era uma personagem doce, ingênua, mas claro, tinha lá o seu defeito, que era abrir a correspondência alheia, para conhecer os segredos das pessoas, o que era uma violação. Era uma solteirona à espera de um amor que demorava, mas que apareceu, o personagem do Paulo José, querido colega que não está mais aqui. Estou ansiosa para ver o percurso da personagem agora, com essa nova exibição."

Foto: Globo/Divulgação

Lembranças marcantes das gravações

"A Carmosina foi uma personagem que me levou de volta para a minha terra, né? Sou nordestina e nesse trabalho tive a tranquilidade de liberar o meu sotaque, eu não precisava disfarçá-lo, era muito bom. Também me lembro de Bettinha fazendo a Tieta lindamente. Me lembro muito da Joana Fomm, que brilhou nessa novela, fez um trabalho incrível. Essas são algumas das lembranças que eu guardei desse trabalho."

Cena mais desafiadora e a mais divertida em Tieta

"Eu lembro de uma, a Carmosina era apaixonada pelo personagem interpretado pelo José Mayer, e era uma paixão calada, sufocada, mas um belo dia ela bebe em uma festa, encontra com ele e faz um grande desabafo, para a surpresa dele, que não sabia o que ocorria dentro do coração dela para gerar aquele descarrego."

Próximo projetos

"Eu estou em turnê no espetáculo ‘Ninguém Dirá Que é Tarde Demais’, escrito pelo meu neto, Pedro Medina. É um texto lindo, sensível, delicado, engraçado, e é uma delícia contracenar com Edwin Luisi, que é um grande ator e tem um jogo bonito em cena. Depois dessa excursão que termina no ano que vem, eu vou descansar um pouquinho para pensar no próximo trabalho."