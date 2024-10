Após sair da Band, Zeca Camargo é contratado por outra emissora; saiba qual

O apresentador Zeca Camargo é o mais novo contratado do time da CNBC no Brasil e fará parte da programação de entretenimento do canal

Zeca Camargo é o mais novo contratado da CNBC no Brasil. Com uma carreira consagrada na televisão e um vasto conhecimento em viagens, ele fará parte da programação de entretenimento do canal, que está previsto para estrear em novembro.

Com mais de três décadas de experiência como jornalista e apresentador, Zeca se destacou por seu trabalho na MTV, Globo e Band, além de ter iniciado sua carreira como repórter no jornal Folha de São Paulo. Ele também se tornou uma das maiores autoridades em viagens, acumulando inúmeros carimbos em seu passaporte e uma experiência inigualável no jornalismo de entretenimento e cultura.

"Não é de hoje que todo mundo conhece minha vocação pra explorar o Brasil e o mundo! Mas agora com o Passaporte CNBC eu tô na área VIP pra focar só nisso: o mundo das viagens, das oportunidades dos negócios de turismo às dicas mais quentes dos lugares por onde eu passo! E as suas malas - já estão prontas?", disse Zeca em nota à imprensa.

Vale lembrar que a emissora já contratou outros grandes nomes da TV como Carol Barcellos, Fabio Turci, Christiane Pelajo, Marcelo Torres, Rafael Ihara, Renan de Souza, Marcus Buaiz, Natália Ariede e Camila Farani.

Zeca Camargo se despede da Band

O apresentador Zeca Camargo está fora da Band. O contrato dele com a emissora não foi renovado. Com isso, ele sai do programa Melhor da Noite, no qual dividia o comando com Glenda Kozlowski. Em um vídeo no Instagram, o comunicador deu a notícia aos fãs e fez o seu agradecimento pela jornada na emissora.

"Eu acabo de saber que eu não sigo neste programa. E eu queria, de fato, primeiro agradecer toda a nossa equipe incrível do Melhor da Noite, que me inspirou pra caramba, a Bandeirantes, a generosidade da Bandeirantes o tempo todo, a Glenda, que é uma parceira maravilhosa, e a você, sobretudo, que me acompanhou esse tempo todo com toda essa alegria e renovação. Mas agora vamos para outro rumo, sempre reinventando, sempre teve outras ideias e sempre acreditando que a criatividade está acima de tudo [...]", afirmou. Veja o post completo!