Ex-Globo, Natália Ariede será âncora de novo canal de notícias

Longe da TV desde o ano passado, a jornalista Natália Ariede, ex-Globo, foi contratada pelo canal de notícias CNBC no Brasil

A jornalista Natália Ariede é a mais nova contratada da CNBC. Ela apresentará um dos telejornais diários da emissora, com horário na grade de programação ainda a ser definido pelos executivos do canal.

Natália estava longe da TV desde março do ano passado, quando pediu demissão da Globo após 17 anos na empresa. Depois, ela passou a se dedicar ao podcast Você Não É Todo Mundo com a também jornalista Karina Godoy. As duas conversavam com convidados sobre os desafios vividos pelos pais na maternidade.

O perfil no Instagram da CNBC divulgou a novidade. "Mais uma novidade exclusiva pra vocês!! Em primeira mão, venho contar que o nosso time da CNBC no Brasil acaba de ganhar um reforço e tanto!! É com muita alegria que anunciamos a chegada de Natália Ariede! Com seu talento, simpatia e sorriso encantador, ela fez uma carreira de sucesso por 19 anos na TV Globo apresentando diversos telejornais e programas."

"Como repórter, fez história produzindo milhares de reportagens e centenas de horas ao vivo. Nossa equipe tá ficando demais, não acham? Estamos cada vez mais prontos para elevar o nível da informação e trazer pra vocês, pela primeira vez, o conteúdo do maior canal de notícias de negócios do mundo!! Fiquem ligados, porque muita coisa boa vem por aí!! As novidades não acabaram!", diz a publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A NOVA EMISSORA DE JORNALISMO DO BRASIL! (@times_exclusivocnbc)

Natália se junta aos apresentadores Christiane Pelajo, Fabio Turci e Marcelo Torres, já anunciados pela CNBC no Brasil como âncoras de telejornais diários. Para os programas de entretenimento inspirados em negócios, a emissora já anunciou a influenciadora e empresária Camila Farani, ex-integrante do programa Shark Tank - exibido nos Estados Unidos pela própria CNBC.

Douglas Tavolaro, CEO na CNBC Times Brasil, falou sobre a contratação de Ariede. "A chegada de Natália Ariede reforça nosso compromisso em oferecer qualidade ao público brasileiro. Seu entusiasmo, experiência e paixão pelo jornalismo a tornam uma escolha acertada. Estamos a poucos passos da estreia", afirma Tavolaro.

Quem é Natália Ariede?

A jornalista Natália Ariede cobria folgas e férias dos âncoras dos telejornais locais SP1 e SP2, e do Jornal Hoje desde 2022. Já no Bom Dia São Paulo, apresentava as notícias climáticas.

Ela apareceu pela primeira vez em 2002 como repórter da TV Tem, afiliada da Globo em Sorocaba, no interior de São Paulo, mas foi contratada apenas em 2006. Depois comandou o Antena Paulista, programa exibido aos domingos.

Na Globo, Ariede teve passagens pelo Bom Dia Brasil, Fantástico, Bem-Estar (2011-2019), SPTV e Jornal Nacional. Ela fez parte de coberturas marcantes, incluindo o acidente do metrô Pinheiros e a queda do avião da TAM, além de reportar uma série de denúncias relevantes.

Mais recentemente, durante a pandemia, Natália Ariede realizou mais de 400 entrevistas ao vivo de sua casa, onde estava em home office devido à gravidez de sua segunda filha, com pautas que emocionaram e cativaram os telespectadores.