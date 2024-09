Camila Farani consolida força feminina nos negócios com novo programa de TV

Em entrevista à CARAS Brasil, Camila Farani comemora convite para apresentar programa de negócios, no novo canal de notícias CNBC Times Brasil

O início das transmissões do CNBC Times Brasil já tem data oficial, de acordo com o colunista Gabriel Perline, da Contigo!. O novo canal de notícias – que tem feito uma grande movimentação para ter nomes de peso em seu elenco – estreia no dia 3 de novembro, um domingo. Entre os contratados, destaque para a empresária Camila Farani (43), que vai atuar como apresentadora e influenciadora na programação de TV e em suas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, ela destaca este novo momento em sua carreira e para a televisão. "Poucas mulheres", diz.

Douglas Tavolaro, responsável pela vinda da CNBC ao Brasil, buscou profissionais gabaritados e também alguns veteranos que atuaram por longos anos na TV Globo, como Christiane Pelajo (53) e Fábio Turci (49). “CNBC é o maior canal de jornalismo de negócios do mundo. Então, acho que para o Brasil, para os empresários e para a população vai ser um baita ganho; para as empresas também e para as startups”, destaca Farani.

A empresária, conhecida por dar dicas de investimento, fará participações especiais nos telejornais e será a apresentadora de um programa de negócios. Além disso, ela lançará um projeto inédito de educação financeira ao público. “Estarei na grade diária, todo dia, analisando negócios, que é o que eu mais sei fazer na vida (risos). Também terei um programa só meu, voltado para o empreendedorismo, que é o que eu faço também, há bastante tempo. Então, acho que tem um ganho aí muito bacana; ainda mais uma mulher à frente de um programa de negócios. Se a gente conseguir contar nos dedos quantas já tiveram, acho que são poucas”, salienta.

MAIS SOBRE O CANAL DE NOTÍCIAS

O CNBC Times Brasil também anunciou a contratação de Marcelo Torres (49), que atuou por 19 anos no SBT e chegou a ancorar os principais telejornais da emissora, de onde se desligou no início deste mês.

A sede do canal fica no Edifício Berrini One, um dos complexos comerciais mais modernos do Brasil, localizado no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. O local será dedicado a estúdios, redações e áreas técnicas e operacionais, como a Presidência e o Departamento Comercial.

Além de uma vista privilegiada da Unisa São Paulo, na margem do Rio Pinheiros, os funcionários poderão desfrutar de cafés, cinemas, restaurantes, mirante dentro do projeto Novo Rio Pinheiros, auditórios, heliponto, salas de reunião e sky lounge (rooftop) do edifício.