Carol Barcellos assina com outra emissora após pedir demissão da Globo

Um mês depois de pedir demissão da Globo, a jornalista Carol Barcellos anuncia que foi contratada pela CNBC

A jornalista Carol Barcellos está com novo emprego! Um mês depois de pedir demissão da Globo, ela assinou com a emissora CNBC. A comunicadora contou a novidade nesta sexta-feira, 26, por meio de um post nas redes sociais.

No texto, a equipe dela anunciou que a jornalista chega no novo trabalha com garra e dedicação para se juntar ao time da nova emissora.

"QUE SUPER NOVIDADE!! Carol Barcellos é do Times I CNBC! Ela fez história como repórter e apresentadora, cobriu várias Olimpíadas e Copas do Mundo, e ficou marcada na memória do público! Com uma trajetória de garra, dedicação e amor ao jornalismo, ela agora chega para um novo desafio. Carol vai apresentar um programa semanal de novos destinos, jornadas culinárias e aventuras com o melhor da produção nacional e internacional da CNBC. Conteúdo nobre em um programa diferente de entretenimento para o público de negócios. Estamos felizes demais em poder contar com a Carol em nosso time. Seja muito bem-vinda!!", disseram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Barcellos (@carolbarcellos)

A saída de Carol Barcellos da Globo

Em 28 de agosto de 2024, Carol Barcellos anunciou o fim de seu contrato com a Globo após 20 anos de dedicação, principalmente à cobertura de esportes. “Olhar para trás me traz alegria! E, pra frente: aquele frio na barriga que, por essência, é o meu desejo! Escolho, agora, o movimento. Ao contar a história da primeira maratona olímpica aberta a todos, em Paris, fechei um ciclo de 20 anos na Globo”, iniciou Carol Barcellos.

“Da reportagem de campo à transmissão do primeiro jogo da seleção feminina, ao vivo, na Copa do Mundo na França. Mergulhando em caverna, correndo ultramaratonas e explorando o mundo no Planeta Extremo. Na Copa do Mundo no Catar. Nas Olimpíadas do Rio, Tóquio e Paris. Nas Olimpíadas de Inverno, na Coreia do Sul. Nos estúdios do Bom Dia Brasil, do Globo Esporte e do Esporte Espetacular. Por onde passei, quis levar a vocês a energia e a força do esporte, o respeito aos atletas e o amor que sinto ao contar histórias", falou.

E encerrou: “E assim sempre será. A saudade boa já chegou. Comigo, também, estará o carinho por centenas de pessoas que ensinaram àquela estagiária e, depois, à jornalista. O futuro? Teremos tempo para falar sobre ele. Por enquanto: feliz em poder dizer que continuarei criando e fazendo o que amo! Hoje: Obrigada! E que o melhor esteja por vir!”.