Davi Brito faz curso para usar arma de fogo e ganha certificado

O ex-BBB Davi Brito, de 21 anos, realizou um curso para poder usar arma de fogo e ganhou um certificado. O rapaz mostrou registros nas redes sociais

Em suas redes sociais, Davi Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 26, o ex-BBB mostrou aos fãs mais uma conquista de sua vida.

Em seu Instagram Stories, Davi publicou alguns vídeos em que aparece atirando em um alvo. "O treinamento de hoje foi assim", disse ele. O treinamento faz parte de um curso de aprimoramento para o uso de armas de fogo.

Após o curso, que teve duração aproximada de uma hora, o baiano recebeu um certificado e celebrou. "Certificado na mão, está autorizado", escreveu ele ao compartilhar a foto em que aparece segurando o documento.

Novo carro luxuoso

Campeão do BBB 24, Davi Brito tem realizado sonhos desde que saiu milionário do reality show exibido pela TV Globo. Após ajudar a família e investir parte do prêmio em imóveis, o jovem decidiu comprar um novo item para uso próprio. Davi usou as redes sociais para compartilhar com os fãs a conquista de um novo carro luxuoso. Avaliado em quase R$ 500 mil, o veículo se trata de um modelo Hilux SW4 2024, zero km, na cor preta.

Esbanjando alegria, o ex-BBB deixou a concessionária já dirigindo o novo carrão. "Costumo dizer que parado só é poste. Eu sou uma pessoa desenrolada. Sou correria desde pequeno. Não meço esforços para trabalhar", declarou Davi Brito após exibir o veículo.

"Não peço nada para ninguém. Se eu tiver que fazer, eu mesmo faço, vou para cima do problema. Não fico parado e estou desenrolando a minha correria, fazendo os meus investimentos. E fé em Deus, a tendência é só subir", completou ele.

Vale lembrar que, recentemente, o ex-brother mostrou detalhes de sua residência na Bahia, com direito à piscina e churrasqueira. "Grato por todas essas conquistas até aqui! Sempre sonhei em transformar a minha realidade e das pessoas à minha volta. Dando início nessa nova etapa. Bora viver", escreveu ele, na ocasião.