Após José Inocêncio de Renascer, Marcos Palmeira tem novo projeto à vista

Depois de viver o fazendeiro José Inocêncio no remake de Renascer, na Globo, o ator Marcos Palmeira já tem novos trabalho em vista. Aos 61 anos, o artista vai gravar a segunda temporada da série Manual de sobrevivência para o século XXI, do Canal Futura, em outubro e novembro.

A informação foi divulgada pela jornalista Anna Luiza Santiago, em sua coluna no portal O Globo. A produção conta com 13 episódios e tem direção de João Amorim.

Vale lembrar que o ator também participou da primeira temporada da produção, que foi lançada em 2021 e tratou de assuntos como as crises financeira e ambiental e as guerras. O objetivo da série é detalhar como uma sociedade pode se reestabelecer após passar por momentos de colapso.

Conexão com a natureza

E o ator mantém uma forte conexão com a sustentabilidade. Desde 1997, ele é dono de uma fazenda em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. E o Vale das Palmeiras produz diversos produtos orgânicos, como leite, queijo, mel, iogurte, café, hortaliças e até chocolate.

Em recente conversa com a repórter Lilian Ribeiro para o Globo Repórter, Marcos Palmeira relembrou quando começou sua conexão com a natureza. "Quando eu tinha 16 anos, fui morar em uma aldeia xavante, no Mato Grosso do Sul, e foi ali que a minha vida mudou completamente", iniciou.

"Foi muito bom poder participar de uma matéria do Globo Repórter falando da importância da terra, desse olhar mais agroflorestal do ambiente como um universo equilibrado de preservação, onde a natureza entra em harmonia com o homem, que é a busca da agrofloresta", analisou.

E completou: "O universo do meio ambiente está no meu dia a dia, está nas minhas opções de vida, nas minhas opções de trabalho, na minha relação com a minha família. É saber que, na verdade, nós somos os invasores, nós que estamos ocupando um espaço que não era nosso, então precisamos ter esse olhar de cuidado".