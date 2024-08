Marcos Palmeira celebra sua conexão com a natureza: ‘Opção de vida’

Marcos Palmeira é entrevistado no Globo Repórter para falar de sua conexão com a natureza e revela quando sua vida mudou

O ator Marcos Palmeira, que interpreta o José Inocêncio na novela Renascer, foi entrevista para a próxima edição do Globo Repórter, que trará conversas com personagens conectados com a natureza. O artista é um ativista ambiental e protetor do patrimônio natural. Por isso, ele foi convidado para dar o seu relato sobre a preservação ambiental e a agrofloresta, que são temas que ele defende.

Ele conversou com a repórter Lilian Ribeiro no Parque Estadual dos Três Picos, na região serrana do Rio de Janeiro, e relembrou quando começou sua conexão com a natureza.

"Quando eu tinha 16 anos, fui morar em uma aldeia xavante, no Mato Grosso do Sul, e foi ali que a minha vida mudou completamente. Foi muito bom poder participar de uma matéria do Globo Repórter falando da importância da terra, desse olhar mais agroflorestal do ambiente como um universo equilibrado de preservação, onde a natureza entra em harmonia com o homem, que é a busca da agrofloresta. O universo do meio ambiente está no meu dia a dia, está nas minhas opções de vida, nas minhas opções de trabalho, na minha relação com a minha família. É saber que, na verdade, nós somos os invasores, nós que estamos ocupando um espaço que não era nosso, então precisamos ter esse olhar de cuidado", contou ele.

A próxima edição do Globo Repórter vai ao ar na sexta-feira, 23, e também contará com uma viagem pelo Caminho da Atlântica, que fica entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, para mostrar as histórias de outras pessoas conectadas com o meio ambiente.

Lilian Ribeiro e Marcos Palmeira - Foto: Globo / Divulgação

Homenagem de Marcos Palmeira para a esposa

O ator Marcos Palmeira, que interpreta o José Inocêncio na novela Renascer, da Globo, fez uma homenagem especial para sua esposa, Gabriela Gastal. Em seu perfil nas redes sociais, ele celebrou o aniversário da amada e compartilhou uma foto inédita do casal.

Na legenda, ele falou sobre a admiração que sente por ela. "Hoje é o dia dela. Uma mulher incrível, sensível, que consegue elevar qualquer astral! Muita gratidão por ter sido premiado com esse encontro onde aprendo a cada dia! Que a vida seja sempre leve como vc e que nas dificuldades consigamos ter discernimento para as melhores escolhas! Seguimos batucando forte juntos! Te amo", disse ele.

Os dois estão casados desde 2016, mas não tiveram filhos juntos. “Eu e a Gabi até tentamos. Mas o processo é muito cruel, muitos hormônios. Não veio, e a gente se permitiu estar assim, decidindo não interferir tanto nesse destino”, contou ele na Veja.