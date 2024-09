Após a morte de Matthew Perry, elenco de ‘Friends’ está preocupado com Matt Leblanc

Os integrantes do elenco de 'Friends' estariam preocupados com o estado de Matt LeBlanc, intérprete de Joey na sitcom amanda dos anos 90

Os seus colegas de elenco de "Friends" estão preocupados com Matt LeBlanc, segundo fonte próxima que revelou à revista In Touch Weekly. O ator, famoso por dar vida a Joey Tribbiani, afligiu os amigos depois de surgir irreconhecível no início do mês, em Los Angeles.

O ator de 57 anos tem se mantido recluso nos últimos meses e longe das redes sociais desde o falecimento de Matthew Perry, que morreu em outubro de 2023, vítima de uma overdose. Sua última aparição ocorreu em 6 de setembro, quando um paparazzo o flagrou caminhando do lado de fora de um showroom de carros, acompanhado da filha, Marina Pearl.

O que vem preocupando os colegas de elenco e amigos pessoais do ator é o isolamento que o astro colocou entre ele e o restante após perder o amigo de forma trágica: "Ninquém está humilhando Matt por sua aparência, nem acusando-o de levar um estilo de vida inadequado. Não é isso o que está acontecendo aqui. O que é preocupante para Jen [Aniston] e todo o time do Central Perk é que ele está tão recluso ultimamente que eles mal ouvem falar dele", disse a fonte.

De acordo a fonte ainda, o artista "tem estado em contato com todos desde o trágico falecimento de Matthew Perry", no entanto, não tem demonstrado ânimo para revê-los. "Ele está apenas se escondendo e fazendo as próprias coisas, sem nenhum interesse em socializar. Isso é simplesmente triste para os outros", expressou.

Quanto à mudança em LeBlanc, a fonte contou que "ele costumava ser um cara tão otimista e feliz, mas agora é como se não se sentisse digno de estar, de alquma forma, na companhia deles". "É evidente que a sua autoestima sofreu um duro golpe, e basta olhar para ele para notar que isso também se reflete em sua aparência", declarou.

Por fim, o o contato garantiu que Matt ainda pode contar com os velhos amigos. "Jen (Anniston), Courteney (Cox) Lisa (Kudrow) e David (Schwimmer) querem que ele volte para o grupo e que ele sorria novamente. A recente tragédia ensinou a todos eles o quão curta e preciosa a vida realmente pode ser”, refletiu.

Vale lembrar que Leblanc foi o primeiro a se manifestar em suas redes sociais após a notícia da morte de Perry: "É com o coração pesado que me despeço. Os momentos que passamos juntos estão honestamente entre os meus momentos favoritos da vida", escreveu ele.

"Foi uma honra dividir o palco com você e chama-lo de meu amigo. Sempre sorrirei quando pensar em você e nunca irei me esquecer de você. Nunca. Abra suas asas e voe, irmão, você finalmente está livre. Muito amor", disse Matt, que fez uma última piada entre ele e Perry. "E acho que você ficará com os 20 dólares que me deve", concluiu.