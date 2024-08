Matthew Perry: Médico se declara culpado por ter fornecido cetamina ao ator

Médico se declarou culpado por ter fornecido cetamina, droga responsável por matar Matthew Perry, o eterno Chandler da série Friends

Em outubro do ano passado, Matthew Perry morreu aos 54 anos após sofrer uma overdose acidental de cetamina. Mark Chavez, um dos médicos acusados de fornecer droga ao ator, se declarou culpado.

O profissional fechou um acordo com os promotores do caso e pagou uma fiança de US$ 50 mil, o que equivale a cerca de R$ 280 mil. Além disso, Chavez concordou em parar de praticar a medicina, entregar seu passaporte e cooperar com várias agências governamentais na investigação.

Mark admitiu que ajudou a vender 20 frascos de cetamina para Matthew Perry a preços que chegam a US$ 2 mil, cerca de R$ 11 mil por frasco. O preço normal da droga é US$ 12, aproximadamente R$ 67.

De acordo com informações da polícia, o médico vendeu a substância para o médico pessoal do ator Salvador Plasencia, que era o responsável por repassar a droga para Matthew. "Chávez admitiu em seu acordo de confissão de culpa ter vendido cetamina para Plasencia, incluindo cetamina que ele havia desviado de sua antiga clínica de cetamina. Chávez também obteve cetamina adicional para transferir para Plasencia fazendo falsas representações a um distribuidor atacadista de cetamina e enviando uma receita fraudulenta em nome de um ex-paciente sem o conhecimento ou consentimento do paciente", disse o comunicado.

Últimas palavras

O ator Matthew Perry, famoso por interpretar o personagem Chandler Bing na série Friends, morreu em outubro de 2023 vítima de uma overdose. O Departamento de Justiça estadunidense revelou as últimas palavras ditas pelo artista antes de morrer, aos 54 anos.

De acordo com os documentos, ele conversou pela última vez com Kenneth Iawamsa, seu assistente pessoal e o responsável por injetar a cetamina no ator, droga que o levou a uma overdose.

"Me dê uma dose grande", disse Matthew a Iwamasa, conforme relatado no documento. O assistente pessoal não tinha treinamento médico para administrar cetamina e injetou a droga no ator repetidamente. A dose fatal foi a terceira que Iwamasa aplicou em Matthew no dia de sua morte.

Além disso, os documentos obtidos pela US Weekly também revelaram que entre 24 e 27 de outubro de 2023, Iwamasa injetou em Perry "aproximadamente 6 a 8 doses por dia" e que o assistente também encontrou Perry "inconsciente em sua residência em pelo menos duas ocasiões".

Após injetar a terceira dose de cetamina, Iawamsa saiu para resolver algumas pendências e ao retornar encontrou o ator de bruços da jacuzzi.