Ângela Vieira abre o jogo sobre aposentadoria das novelas: 'Sempre haverá'

Dona de papéis marcantes na teledramaturgia brasileira, a atriz Ângela Vieira abriu o coração e revelou se possui planos de se aposentar nos próximos anos. Longe das novelas desde 2022, quando fez uma participação especial em 'Além da Ilusão', a artista de 72 anos descreveu a profissão como privilegiada.

Em entrevista ao site 'Splash', do UOL, Ângela explicou que se depender dela, o público ainda verá seu rosto por muito tempo. "Não miro uma aposentadoria. Sempre haverá uma personagem para um ator e uma atriz fazer, independente da idade. É uma profissão que eu considero privilegiada mesmo, né?", declarou.

"Porque, enquanto você tiver vontade, [você pode fazer]; algumas outras, infelizmente, não são assim. Mas, enquanto você tiver vontade e saúde, você pode pisar naquele tablado, pode fazer um filme, uma novela, uma série, enfim, a gente não acaba", completou a atriz.

Em seguida, Ângela Vieira ressaltou que possuindo saúde, um artista pode seguir na profissão por tempo indeterminado. "Se a gente tiver saúde, a arte que cada um exerce vai estar viva. Se você é um ator, pode atuar; se é um músico, pode tocar; se é um dançarino, pode dançar dentro das suas limitações; se é um artista plástico, pode pintar", disse ela.

Sem projetos atuais nas telinhas, Ângela explicou que não sente falta necessariamente de atuar em novelas, uma vez que consegue manter a agenda ocupada em outras áreas, como o teatro.

"Gosto e tenho prazer em fazer [novelas]. Mas o maior prazer é estar podendo fazer, ter saúde para fazer, seja teatro, televisão ou cinema", concluiu a famosa. Em 2025, a atriz retornará aos palcos com uma peça ao lado do ator Vitor Thiré.

Angela Vieira confessa não ter 'ansiedade' por viver protagonistas

Atriz, bailarina e coreógrafa, Angela Vieira (71) encantou e arrancou boas risadas do público ao longo de toda sua carreira. Conhecida por estar no elenco de vários sucessos, a artista revelou que não se deslumbra com o papel de protagonista nas produções.

"Eu nunca tive ansiedade do protagonismo. Nunca. Eu sempre tenho ansiedade da boa personagem. O ser protagonista e na maioria das vezes consequência do seu trabalho, às vezes até sorte, de você está no lugar certo e na hora certa", contou Angela Vieira em entrevista ao SerArtistaPodcast, em julho de 2023.