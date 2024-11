Andressa Suita manda presente para filhas de Silvio Santos. Saiba o que é

Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita envia presentes especiais para as filhas de Silvio Santos após viver noite especial no SBT

A modelo e influenciadora digital Andressa Suita demonstrou seu carinho pela família de Silvio Santos (1930-2024) ao enviar um presente carinho para as filhas dele. Casada com Gusttavo Lima, ela teve um gesto encantador para agradecer pela noite especial que eles viveram nos estúdios do SBT no início da semana.

Na manhã desta sexta-feira, 29, Suita presenteou as filhas do comunicador com um arranjo de flores luxuoso. Nos stories do Instagram, duas das herdeiras do SBT, Daniela Beyruti e Silvia Abravanel, compartilharam fotos das flores e agradeceram pelo carinho.

"Obrigada vocês pelo presente de Natal que deram para o SBT e nosso público querido", disse Daniela. A noite especial que eles viveram no SBT foi a gravação do especial de Natal de Gusttavo Lima. O cantor levou os seus sucessos e carisma para a emissora em um show especial nos estúdios do SBT, que será exibido em dezembro.

Silvia Abravanel mostra presente que ganhou de Andressa Suita - Foto: Reprodução / Instagram

Daniela Beyruti mostra presente que ganhou de Andressa Suita - Foto: Reprodução / Instagram

Gusttavo Lima exibe pista de pouso particular construída em sua mansão

Na última quinta-feira, 31, Gusttavo Lima surpreendeu os seguidores ao mostrar a pista de pouso particular construída em sua mansão em Goiânia. Com um patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão, o cantor sertanejo gravou a vista aérea da área e revelou que as obras estão concluídas, agora aptas para receber voos privados de várias partes do Brasil.

"Aeroporto 100%. Obra 100%. Operação liberada", escreveu ele nos Stories do Instagram, indicando que tudo está pronto para uso. Em outro momento, o artista ainda mostrou seu avião pousando no local. O local de pouso situa-se no Haras Embaixador, uma propriedade de 39 mil hectares pertencente ao artista, em Florestal, Mato Grosso. Saiba mais!

