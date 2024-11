Gusttavo Lima exibe pista de pouso particular construída em sua mansão

O cantor Gusttavo Lima impressionou os seguidores ao mostrar pista de pouso particular construída em sua mansão de luxo; veja

Na última quinta-feira, 31, Gusttavo Lima surpreendeu os seguidores ao mostrar a pista de pouso particular construída em sua mansão em Goiânia. Com um patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão, o cantor sertanejo gravou a vista aérea da área e revelou que as obras estão concluídas, agora aptas para receber voos privados de várias partes do Brasil.

“Aeroporto 100%. Obra 100%. Operação liberada”, escreveu ele nos Stories do Instagram, indicando que tudo está pronto para uso. Em outro momento, o artista ainda mostrou seu avião pousando no local.

O local de pouso situa-se no Haras Embaixador, uma propriedade de 39 mil hectares pertencente ao artista, em Florestal, Mato Grosso. O projeto visa reduzir o tempo de deslocamento em suas viagens pessoais e profissionais. Gusttavo também possui uma casa em Miami, nos Estados Unidos, destino frequente de suas viagens.

Confira os registros:

🛬 Chique! Gusttavo Lima exibe pista de pouso construída em casa



Gusttavo Lima surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira (31/10) ao mostrar a pista de pouso particular construída em sua propriedade na Grande Goiânia. Em um vídeo publicado, o cantor revelou que as obras… pic.twitter.com/iOIKtfh9Af — Metrópoles (@Metropoles) October 31, 2024

🚨VEJA: Gusttavo Lima compartilha vídeo do seu jatinho pousando no aeroporto da sua casa. pic.twitter.com/GiQbwV9mmd — CHOQUEI (@choquei) October 31, 2024

Gusttavo Lima viaja para palestrar em universidade dos Estados Unidos

Recentemente, Gusttavo Lima estava curtindo uns dias em Miami, nos Estados Unidos, com a esposa Andressa Suita e os filhos Gabriel, de sete anos, e Samuel, de seis. Porém, na sexta-feira, 25, o cantor viajou para Boston, onde fará uma palestra da famosa universidade de Harvard.

Em seu Instagram Stories, o artista surgiu dentro de um jatinho e comentou sobre o momento especial. "Estamos decolando de Miami para Boston porque hoje vai rolar um encontro em Harvard. Quero agradecer a todos da faculdade que me fizeram esse convite para falar sobre a minha trajetória musical, a carreira musical e o meu empreendedorismo. Às 20h dos Estados Unidos e 19h do Brasil estarei em live. A pessoa veio da roça para Harvard", disse ele.

Em seguida, Gusttavo falou do convite inesperado. "Essa era a surpresa que queria contar para vocês. Foi um convite extremamente secreto e que eu via como impossível do meu ponto de vista. É sobre as oportunidades que a vida dá, resiliência e dedicação. A vida é muito louca. Ninguém sabe de onde eu saí e quero ver o que ela reserva", concluiu.

Leia também: Gusttavo Lima ganha celular avaliado em R$ 10 mil de presente