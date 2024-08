André Segatti faz harmonização facial e mostra o resultado na TV

No programa Fofocalizando, do SBT, André Segatti surpreende ao mostrar a mudança em seu rosto ao fazer a harmonização facial

O ator André Segatti renovou a sua aparência! Nesta quarta-feira, 21, o artista revelou que fez harmonização facial e exibiu o resultado no programa de TV Fofocalizando, do SBT.

O artista passou pelo procedimento estético com preenchimento de marcas de expressão no seu rosto. Ele preencheu a região das maçãs do rosto, as olheiras e o bigode chinês.

"O bigode chinês era o que incomodava um pouco, por causa do meu sorriso”, disse ele na TV. Então, ele disse que adorou a transformação. "Eu adorei o resultado. Eu gostei e muito! O resultado ficou incrível”, declarou.

Antes e depois de André Segatti - Foto: Reprodução / SBT

A família de André Segatti

O ator André Segatti foi flagrado em um momento raríssimo ao lado da família enquanto passeava por um shopping no Rio de Janeiro em maio de 2023. Discreto sobre sua vida pessoal, ele surgiu em um momento fofo.

Nas fotos, ele estava com o pequeno nos braços e ele tem os cabelos loiríssimos como o pai. O galã, muito conhecido por suas participações nos programas de Renato Aragão nos anos 2000, é casado com a bela Louise Nagel. Ela também estava presente.

O filho do casal, o pequeno Bryan, roubou a cena com sua fofura. Ao perceber a presença dos fotógrafos, o fortão fez questão de posar para as fotos mostrando toda a sua simpatia.

