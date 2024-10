André Lamoglia revela se pretende fazer trabalhos no Brasil

Depois do sucesso na série Elite, da Netflix, André Lamoglia reflete sobre seus novos passos na profissão e o desejo de voltar a atuar no Brasil

O ator André Lamoglia é um sucesso nas produções audiovisuais no exterior. Ele interpretou um dos protagonistas da série Elite, da Netflix, e também gravou a série Blood and Water. Porém, ele contou que também tem o desejo de voltar a atuar no Brasil.

O artista revelou qual é a sua prioridade na hora de escolher novos projetos em sua carreira. "Sempre digo que vou eu e minha mochila onde bons projetos estiverem, nesse momento estou em Nova York e atualmente morando em Madrid, mas logo logo estarei de volta ao Rio de Janeiro. Embora a primeira coisa que eu avalie é o roteiro e o personagem, e não a plataforma ou onde o projeto será filmado, está sim nos planos fazer um novo projeto no meu país, que culturalmente é riquíssimo", disse ele.

Inclusive, Lamoglia demonstrou que está de olho nas produções brasileiras e apontou um filme que é sucesso de crítica. "Um exemplo disso é o "Ainda Estou Aqui". Tenho grandes expectativas do reconhecimento da atuação da Fernanda Torres no Oscar e também do filme na categoria “Melhor filme estrangeiro”, e como brasileiro, embora eu saiba que ganhando ou não isso não diminui em nada sua atuação e a potência do filme, é motivo de muito orgulho", declarou.

André Lamoglia celebra o sucesso da série Elite

O ator André Lamoglia está feliz da vida com o sucesso de sua carreira. Protagonista da quinta temporada da série Elite, da Netflix, ele está colhendo os frutos de sua trajetória de dedicação às artes. Ele está fazendo ações para diversas grifes inernacionais, como Ralph Lauren e Fendi, e também marcando presença em eventos badalados. Tanto que ele está adorando a repercussão dos seus trabalhos.

“É gratificante demais receber o carinho e ver as pessoas se entretendo e até se identificando com o seu trabalho. Ainda mais depois de tanto tempo dedicado para que aquele produto ficasse pronto. Tenho recebido só amor do público e isso dá ainda mais combustível para seguir. Quando trabalhamos com nossa imagem sabemos que isso tem suas consequências, ainda mais numa série como Elite, a nível mundial, mas eu faço o que amo e receber a resposta do público através do que for, pelas redes, ou reconhecimento pelas ruas, no fim, é reconhecimento do que fazemos”, contou ele.

