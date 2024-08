Ana Paula Padrão quebra protocolo após eliminação no MasterChef Brasil

Ana Paula Padrão quebrou o protocolo durante o MasterChef Brasil, exibido pela Band, e opinou sobre a eliminação do programa

Na última terça-feira, 13, aconteceu mais uma eliminação no MasterChef Brasil, programa exibido pela Band. Os candidatos precisaram realizar duas versões do crème brûlée, famoso doce francês. Andréia Kaupe ousou e resolveu apresentar uma versão doce e outra salgada de milho com camarão, porém não agradou os jurados.

"Poderia ter feito um prato muito bom, mas nada a ver esse camarão em cima. E a sua doce faltou forno, ficou muito mole", disse a jurada Helena Rizzo. Ao anunciar a saída da participante, Helena justificou a decisão. "Andréia, essa crème brûlée com esse camarão, essa mistureba que você fez hoje vai te tirar do MasterChef", afirmou. "Você estava indo tão bem, vacilou", completou Henrique Fogaça.

Na hora de se despedir, a cozinheira agradeceu por ter tido a oportunidade de viver essa experiência. "Bom, eu já repeti 500 mil vezes aqui. Foram cinco anos. Eu vinha todos os anos para São Paulo. Então, eu realizei o meu sonho sem dúvida nenhuma. Eu queria ver vocês de perto, queria ver a Ana Paula de perto. Eu realizei o meu sonho. Eu amo o MasterChef", disse ela.

Ana Paula Padrão quebrou o protocolo do programa e fez questão de elogiar a eliminada. "Você é encantadora. Você roubou o coração de muita gente. Você roubou o meu. Eu estou realmente arrasada de ter que te dar tchau hoje", disse a apresentadora. Henrique Fogaça também elogiou Andréia. "Você é uma pessoa incrível. Você cozinha bem, viu? Mas deu uma vacilada hoje. Guarde isso na memória e no coração", explicou ele.

Ana Paula Padrão perde a paciência

Recentemente, o MasterChef Brasil, exibido pela Band, foi repleto de tensão como sempre. E tirou até mesmo Ana Paula Padrão do sério. Os cozinheiros amadores que não foram bem na primeira prova precisaram disputar a prova de eliminação, que consistia em preparar esfihas.

O participante Roberto Icizuca chegou a afirmar que estava preocupado com o tempo. "Eu olho para o relógio, o tempo está curto. A esfiha tem que entrar no forno, pois pode não chegar, não vai assar. Tenho que abrir oito discos e fazer as esfihas. Aí começa a bater um certo desespero porque o tempo está acabando", disse ele.

No entanto, Roberto conseguiu manter a calma até mesmo nos segundos finais. "Bom gente, eu estou abismada com a calma dele. Eu não consigo lidar sob pressão", disse a convidada Tata Estaniecki, espantada.

Faltando cinco segundos para terminar a prova, Ana Paula Padrão se desesperou, pois Roberto era o único participante que ainda não havia saído de sua bancada com o prato. Após a contagem regressiva, a apresentadora se irritou. "Cara***. Vai ser zen assim lá na casa do chapéu. Sério gente, quem aguenta essa zenzisse?", disse ela.

A calma valeu à pena, pois Roberto teve um dos melhores desempenhos da prova. Juan levou a pior e deixou a competição gastronômica.