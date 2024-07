Ana Paula Padrão se irrita com participante do MasterChef e solta palavrão

Ana Paula Padrão mostrou que é gente como a gente e também se irritou com participante do MasterChef. A apresentadora chegou até a soltar um palavrão

Na última terça-feira, 23, o MasterChef Brasil, exibido pela Band, foi repleto de tensão como sempre. E tirou até mesmo Ana Paula Padrão do sério.

Os cozinheiros amadores que não foram bem na primeira prova precisaram disputar a prova de eliminação, que consistia em preparar esfihas. O participante Roberto Icizuca chegou a afirmar que estava preocupado com o tempo. "Eu olho para o relógio, o tempo está curto. A esfiha tem que entrar no forno, pois pode não chegar, não vai assar. Tenho que abrir oito discos e fazer as esfihas. Aí começa a bater um certo desespero porque o tempo está acabando", disse ele.

No entanto, Roberto conseguiu manter a calma até mesmo nos segundos finais. "Bom gente, eu estou abismada com a calma dele. Eu não consigo lidar sob pressão", disse a convidada Tata Estaniecki, espantada.

Faltando cinco segundos para terminar a prova, Ana Paula Padrão se desesperou, pois Roberto era o único participante que ainda não havia saído de sua bancada com o prato. Após a contagem regressiva, a apresentadora se irritou. "Cara***. Vai ser zen assim lá na casa do chapéu. Sério gente, quem aguenta essa zenzisse?", disse ela.

A calma valeu à pena, pois Roberto teve um dos melhores desempenhos da prova. Juan levou a pior e deixou a competição gastronômica.

A calma do Roberto tirando a Ana Paula do padrão #MasterChefBrpic.twitter.com/W3dQaG9wU2 — MasterChef Brasil (@masterchefbr) July 24, 2024

Cuidados com a aparência

A apresentadora Ana Paula Padrão está no comando de mais uma edição do MasterChef e falou sobre trabalhar e se manter ativa aos 58 anos em uma sociedade que por muito tempo acreditou que uma mulher dessa idade já é "velha".

Em entrevista ao Splash, do UOL, a famosa comentou como fez para quebrar esse padrão imposto e servir de exmplo para o público feminino. "Não tenho que ser uma senhorinha porque passou dos 50. Tenho muita coisa para fazer ainda. Fui jornalista muito bem-sucedida, participo de um programa de entretenimento muito bem-sucedido e talvez eu ainda tenha uma terceira profissão, quem sabe uma quarta. Não vou parar porque as pessoas acham que mulheres não podem mais ter voz ativa aos 58", compartilhou seu pensamento.

Ainda ao site, ela revelou quais são seus cuidados com a aparência e saúde. "Faço botox, me cuido, limpo o rosto, uso cosméticos bons, me preocupo com isso. Também tenho sorte de ter uma genética boa, que é da minha mãe que é uma mulher que parece muito jovem. O fato não é nem parecer jovem, é a gente se sentir bem dentro do corpo", explicou.