Ana Maria Braga posta novas fotos de viagem com o namorado

Viajando desde o Carnaval, Ana Maria Braga posta novos cliques curtindo com o namorado, Fábio Arruda, praia na Bahia; confira

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou novas fotos de sua viagem com o namorado, o jornalista Fábio Arruda. Aproveitando alguns dias de folga do Mais Você, a loira surgiu se divertindo com o amado em uma praia na Bahia.

Além de surgir ao lado de seu eleito em um transporte, a comunicadora posou na areia e depois postou um vídeo se locomovendo de barco. "Dias lindos de sol", celebrou os momentos de descanso e com amor.

Ainda nos últimos dias, a famosa postou mais cliques de sua viagem com o namorado. Abraçados, eles protagonizaram outro momento na praia.

É bom lembrar que os dois estão juntos desde o primeiro semestre de 2022, mas só assumiram o romance publicamente em 2023. Eles vivem um romance discreto e longe dos holofotes, tanto que fazem raras aparições em público juntos. Fábio trabalha com a equipe de Ana Maria Braga e está sempre perto dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ana Maria Braga revela início do romance com o namorado

A apresentadora Ana Maria Braga abriu o coração ao falar sobre seu relacionamento discreto com o jornalista Fábio Arruda. Apesar de estarem juntos desde março de 2022, o casal assumiu publicamente o namoro em 2023.

Durante participação no 'Altas Horas', da TV Globo, Ana Maria revelou como conheceu o companheiro. "Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar", recordou Ana Maria Braga.

Ao longo da conversa com Serginho Groisman, a veterana contou o que mais acha importante em um relacionamento. "Além de obviamente gostar da outra [pessoa], né, na relação do dia a dia. Ser uma pessoa leve, que goste de fazer você rir e rir junto, que goste dos seus amigos. [...] Ele é muito parceiro", acrescentou. Saiba mais!

Leia também:Ana Maria Braga quebra o silêncio e esclarece rumores de aposentadoria