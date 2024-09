A apresentadora Ana Maria Braga demonstrou revolta no Mais Você desta quarta-feira, 4, ao falar sobre morte de dois adolescentes

A apresentadora Ana Maria Braga demonstrou revolta no Mais Você desta quarta-feira, 4, ao falar sobre morte de dois adolescentes, Heros Alcondas Abreu, de 15 anos, e Kaique Peres Santana, de 16 anos, atropelados por um motorista alcoolizado na Zona Norte de São Paulo no último sábado, 31.

Durante a atração, Ana Maria desabafou sobre o caso depois de ver o depoimento da mãe de Heros, Michele, no velório do filho. "A pergunta que se faz agora é: e se esse menino fosse seu filho? E se esses meninos fossem filhos de um 'bam bam bam' aí? Ia ser assim? Era isso que ia acontecer? Tem uma mãe pedindo pelo amor de Deus por justiça! Que país é esse, gente?", questionou ela.

"Tanto tem se falado que tem que respeitar a legislação. Mas para que as pessoas aprendam que tem que respeitar o que está escrito, tem que ter exemplo. Alguém tem que punir as pessoas que não cumprem a lei! Vai fazer isso num país que chamam de 'mais evoluído'! Vai nos Estados Unidos, faz um negócio desses e vê para onde você vai! (...) Cadê a lei? "É empatia o nome disso, se ponha no lugar dessas mães! (...) A gente vive vendo isso. Cadê a punição?", cobrou.

Entenda o caso

Para quem não acompanhou, os adolescentes estavam a caminho de uma quadra para jogar futebol e foram atropelados na calçada pelo motorista Sérgio Roberto de Paula, de 53 anos. O homem confessou que passou a noite bebendo em uma festa e afirmou ter adormecido ao volante, só despertando após o acidente.

Ele foi preso em flagrante por dirigir embriagado, mas foi liberado após a audiência de custódia no domingo, 1. Sérgio teve sua habilitação suspensa, e o caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.