Ana Maria Braga diz que não passou pela menopausa e explica motivo

Durante o Mais Você desta sexta-feira, 19, a apresentadora Ana Maria Braga falou sobre menopausa. No quadro Agora Vai, ela conversou com a repórter Luiza Zveiter, que foi ao programa para testar exercícios físicos para as mulheres que estão nesta fase. Durante o papo, a artista contou que nunca sentiu os sintomas da menopausa e explicou o motivo.

A menopausa, que é caracterizada pelo fim da menstruação e pela redução significativa na produção de hormônios femininos, como o estrogênio e a progesterona, traz sintomas como ondas de calor, fadiga e mau humor. Ao falar sobre isso, Ana Maria comentou que não passou por essa fase.

"Eu nunca tive, mas gente que tem diz que é uma coisa fantastic de ruim. Qualquer tipo de exercício ajuda. Nós precisamos fortalecer e existem diversas formas para isso", disse a apresentadora, que lembrou que a menopausa também é chamada de climatério.

Em seguida, ela falou sobre sua experiência pessoal. "Eu falei no começo que não tive menopausa porque precisei tirar o útero e ovário antes de entrar na menopausa. Eu não tive os desprazeres da menopausa. E comecei a fazer a reposição hormonal na sequência. Então, eu não passei pela menopausa", revelou.

Ana Maria Braga relembra como sonho de ser médica

Recentemente, Ana Maria Braga esteve presente no podcast PodPah, no Youtube, e relembrou alguns momentos de sua carreira e sonhos da juventude. Durante o bate-papo, a apresentadora revelou que tinha o desejo de se tornar médica e contou que chegou a fugir de casa para correr atrás de tal realização.

"Eu queria ser médica, tinha uma vontade enorme. Sempre gostei de animais, de cuidar... Eu achava a profissão bonita e, na minha época, era muito reconhecida na minha cidade no interior de São Paulo", disse ela, que é natural de São Joaquim da Barra.

O problema, é que ela não teve o apoio do pai dentro de casa. "Meu pai, quando eu nasci, tinha 62 anos. Eu era filha única e ele achava que mulher era feita para casar, não sair de casa. Era do interior, ele era italiano, bravo. Era para eu ficar por ali, estudar, casar. Eu resolvi que não. Meu pai falou que se fosse assim, ele não se responsabilizaria", recordou.

"Eu fugi de casa, na verdade, esperei fazer 18, se não era obrigada a voltar", confessou a apresentadora do Mais Você. "Eu ia para a casa de uma tia minha, em São José do Rio Preto, eu tinha objetivo", completou ela, que acrescentou que o pai chegou a buscá-la, mas ela optou por continuar atrás de seu sonho, na faculdade.