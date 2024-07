No Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os fãs com uma dancinha. Ela requebrou ao som de São Amores, música hit de Pabllo Vittar

No Mais Você desta quinta-feira, 25, a apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os fãs com uma dancinha. Ao lado de Gil do Vigor, Ju Massaoka e o influenciador digital Arthur Peak, a apresentadora requebrou ao som de São Amores, música hit de Pabllo Vittar que viralizou por causa da coreografia.

"A Pabllo alcançou as primeiras posições das plataformas musicais com essa versão em português da canção 'Son De Amores', da dupla espanhola Andy & Lucas, lançada em 2003, que está bombadassa nas redes sociais", disse ela.

"Eu ia mostrar ontem, mas não deu tempo. A gente acabou e, aqui no estúdio, depois do programa, o besteirol continuou e foi uma farra só a gente dançando. Tem gente que dança, mas tem gente como eu só na tentativa do 'pei pei pei'", brincou Ana Maria.

O hit de Pabllo Vittar viralizou após a peruana Lis Padilla, de 33 anos, publicar um vídeo ensinando a dancinha. "A gente estava aprendendo com esse vídeo aí. Tem 28 milhões de visualizações esse vídeo. Não é quadril, é a pelve, uma coisa quebrada", brincou Ana Maria sobre o molejo da mulher.

Veja o momento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ana Maria Braga nega aposentadoria

A apresentadora Ana Maria Braga falou sobre os rumores de que poderia se aposentar da Globo. Ela comanda o programa Mais Você nas manhãs da emissora há mais de 20 anos e é, frequentemente, alvo de boatos de que pode pedir para sair do emprego. Porém, a comunicadora negou tudo.

Recentemente, ela compartilhou um vídeo de sua visita aos estúdios da Globo no Rio de Janeiro e negou os boatos de que poderia sair da emissora. "E aí, eu não sei o que é, mas de vez em quando começa assim: ‘Ana Maria vai se aposentar’, ‘Não sei quem vai fazer o programa’", disse ela.

E completou: "Sem dúvidas uma hora na vida todos nós temos que parar e falar assim: ‘Nossa, acho que está na hora de fazer uma coisa que eu goste mais’, mas por enquanto se acalmem! Acalmem seus corações, porque ‘mamãe, eu estou na Globo e vou continuar na Globo’".