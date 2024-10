Alessandra Negrini surpreende ao revelar se ficaria com Rafa Vitti: ‘Bom marido’

Fica esperta, Tatá Werneck! Alessandra Negrini surpreende a apresentadora ao revelar se ficaria com seu marido, Rafa Vitti, no 'Lady Night'

Na última quinta-feira, 17, Alessandra Negrini surpreendeu Tatá Werneck ao responder de forma descontraída se ficaria com Rafa Vitti, durante sua participação no 'Lady Night', da Globo. Sempre bem-humorada, a apresentadora perguntou o que a atriz achava de seu marido, e sem rodeios, a atriz confirmou que ele teria chances com ela.

Durante uma dinâmica chamada "Máquina da Verdade", Negrini passou por um detector de mentiras, com várias brincadeiras. Foi então que Tatá, sempre pronta para provocar, perguntou se a atriz ficaria com seu marido. Em resposta, a famosa inicialmente negou: “Não, não ficaria porque é seu marido, por respeito a você", afirmou.

Na sequência, Tatá provocou mais uma vez e quis saber se Alessandra ficaria com Rafa caso seu relacionamento chegasse ao fim. Em tom de brincadeira, a atriz confirmou e deixou a apresentadora apavorada: "Não seria impossível. Se você deixasse. Estou dizendo que você tem um bom marido", ela justificou a resposta.

Por fim, Tatá continuou brincando e afirmou que o affair entre eles está proibido: "Se eu terminar com ele e ele aparecer com você, vou ficar muito na merd*", declarou. Vale mencionar também que o profissional responsável pela 'Máquina da Verdade' confirmou que Alessandra estava falando a verdade ao afirmar que não ficaria com Rafa Vitti.

É válido destacar também que, apesar das brincadeiras, os pais de Clara Maria estão longe de terminar. Recentemente, o ator fez uma declaração romântica para a esposa ao resgatar um registro do início do relacionamento. Ele relembrou o começo de tudo, quando ainda dividia um apartamento com um amigo e recebia visitas da humorista.

"Nós mais xóvenzinhos. Acho que era 2018, lá no elevador do meu antigo apê, que era 'simplão', e eu ainda dividia ele com um amigo… Mesmo assim tu ia lá comer macarrão instantâneo comigo. Te amo para caramba por isso", relatou o artista. Na imagem, o casal aparece abraçado e alguns anos mais jovens, posando em frente a um espelho.

