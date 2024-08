Rafa Vitti relembra início de namoro com Tatá Werneck: 'Jovenzinhos'

Romântico, Rafa Vitti se declarou para Tatá Werneck e relembrou da história de amor dos dois, que começou em 2018, com uma foto antiga

Rafa Vitti fez uma declaração romântica para a esposa, Tatá Werneck, nesta quarta-feira (7). O ator encontrou um registro de 2018, quando os dois começaram a namorar, e relembrou do início de tudo, quando ele ainda dividia o apartamento com um amigo e a atriz fazia questão de visitá-lo, para passar um tempo juntinho dele.

"Nós mais xóvenzinhos [jovenzinhos]. Acho que era 2018, lá no elevador do meu antigo apê, que era 'simplão', e eu ainda dividia ele com um amigo… Mesmo assim tu ia lá comer macarrão instantâneo comigo. Te amo pra caramba por isso", relatou o artista. Na imagem, o casal aparece abraçado e alguns anos mais jovens, posando em frente a um espelho.

"Te levei pra comer no PF da tia da esquina, e tu foi mesmo já sendo famosa pra cac*te. Obrigado por todos esses anos juntos meu amor. Não vale dizer que a foto não tá boa , pq esses registros são os meus preferidos", concluiu. Tatá e Rafa são casados desde 2019 e são pais de Clara Maria, de 4 anos.

Nos comentários da publicação, o casal foi elogiado por fãs: "Vocês são perfeitos. Nasceram um para o outro", comentou uma usuária do Instagram. "Perfeitos. Por favor, se amem eternamente", brincou a outra.

Tatá Werneck revela que passou por crise no casamento

Recentemente, em entrevista a Pedro Bial, Tatá Werneck contou que ela e Rafa já enfrentaram dificuldades ao longo dos anos juntos. Segundo ela, durante a pandemia de Covid-19, os dois passaram a conviver em casa como "inquilinos", mas superaram a fase difícil.

"Em um momento do relacionamento vivemos uma crise, justamente porque tínhamos perdido a conversa, mas não perdeu a pu**ria”. Ficamos um tempo como inquilinos na pandemia, mas recuperamos, hoje em dia temos amor, conversa e sexo", contou a artista na ocasião.