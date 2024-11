Simone Spoladore troca de papéis em retorno à obra clássica 18 anos depois: 'Mais anárquica'

Em entrevista à CARAS Brasil, Simone Spoladore fala sobre a experiência de viver personagens diferentes em Vestido de Noiva no cinema e no teatro

Simone Spoladore (45) retorna a Vestido de Noiva 18 anos após viver Alaíde, a protagonista da obra clássica de Nelson Rodrigues (1912-1980) nos cinemas. Diferente do longa de Jofre Soares (1918-1996), a atriz troca de papéis em seu retorno e encarna, agora, 18 anos depois, nos palcos do Teatro Anchieta, no SESC Consolação, em São Paulo, Lúcia, a outra irmã.

Em entrevista à CARAS Brasil diretamente da plateia do teatro, Simone afirma estar gostando muito da experiência - que a coloca em um lugar de oportunidade onde poucas atrizes no Brasil tiveram de viver irmãs em diferentes versões da mesma obra - e explica que a personagem de agora lhe permite ser "um pouco mais livre em cena". "Eu sinto que posso ser mais anárquica em cena", reflete a atriz, que chegou ao espetáculo após um convite da diretora Helena Ignez (82).

Durante o processo, Simone conta que chegou a rever o filme de 2006 para tentar encontrar referências na personagem de Letícia Sabatella (53), mas desistiu ao encontrar uma Lúcia diferente. "Tem umas coisas muito interessantes que estou sentindo, mas o que sinto que mudou muito é o entendimento do personagem. Parece que de 20 anos pra cá o acesso a esses sentimentos mais sórdidos fica mais fácil quando a gente é mais velha. Tinha um deboche na Alaíde do cinema, mas aqui o acesso foi mais direto ainda pra esse lugar", avalia a atriz, que aponta também a mudança de formatos do cinema para os palcos como um fator, além das épocas.

'PRESENTIFICAR NELSON RODRIGUES'

Para viver Alaíde em 2006, Simone fez preparação artística com Camila Amado (1938-2021), que viveu a personagem nas mãos de Ziembinski (1908-1978) no passado. A atriz relembra que no filme não houve espaço para discutir o que Alaíde sentia por Pedro (Marcos Winter) e por Lúcia. Já na montagem em cartaz em São Paulo o foco maior é a disputa pelo poder. "Esse cara é um troféu para ela, não é uma peça romântica", pontua.

Outro ponto observado por Simone é a redução de personagens masculinos, que contribui diretamente para a feminilização da versão. "A gente tenta na peça presentificar o texto do Nelson Rodrigues e pra mim uma das coisas mais interessantes acho que mais do que a temática, o que torna a peça ainda atual, é o jeito que o Nelson trabalha com o português, é a construção das frases. Isso não envelhece nunca, porque isso é poesia e isso você pode fazer em qualquer tempo ou lugar. Isso torna a obra sempre atual".

A poesia da obra rodriguiana também é um elemento vivo para a atriz. "Essa coisa da Alaíde estar morrendo e a primeira cena do bordel é de uma poesia que não envelhece e essa necessidade da mulher, do ser humano, de liberdade é nossa necessidade de transcender, de ter uma vida livre", reflete.

Foto: Ale Catan/ Divulgação

FORA DOS PALCOS

Simone encara a temporada de Vestido de Noiva após uma rápida passagem pelo primeiro capítulo de Mania de Você, atual novela das nove da Globo. Na trama, a atriz deu vida à mãe de Luma (Agatha Moreira). Apesar de ainda constar seu nome na abertura, Simone garante que não deve voltar ao folhetim de João Emanuel Carneiro (54). "Já foi", afirma.

Apesar da participação, a atriz vem flertando com o gênero e com a emissora nos últimos anos. Em 2019, Simone deu vida a Clotilde no remake de Éramos Seis, personagem que marcou seu retorno à Vênus Platinada após 12 anos. "Eu gosto de fazer novelas e fazer a Clotilde foi maravilhoso. Eu curtia a transformação que ela foi tendo, trabalhar com a Gloria Pires foi uma coisa linda, foi uma personagem doce, uma surpresa muito grande. Eu adoraria fazer mais novelas", conta.

Em 2025, Simone se prepara também para ver seu rosto de volta às telonas. O ano deve marcar o lançamento de A Fúria, longa gravado há dois anos com direção de Ruy Guerra (93) onde ela interpreta Laura, personagem filha de Lima Duarte (94). "É um filme super político que foi feito totalmente dentro de um estúdio bem colorido", adianta a atriz.

