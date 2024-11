Sidney Santiago brilha em Rensga Hits e entrega planos no teatro: ‘Situação de cárcere’

Em entrevista à CARAS Brasil, Sidney Santiago, que vive Théo em Rensga Hits, fala sobre carreira, composição de personagem e futuros projetos

O ator Sidney Santiago Kuanza, vive Théo na série Rensga Hits, disponível no Globoplay, desde a primeira temporada lançada em 2022. De volta à segunda temporada, o artista parece aprovar os desdobramentos de seu personagem. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista que estará de volta em cartaz em 2025 com o monólogo A Solidão do Feio, fala sobre carreira, papel em Rensga Hits e entrega planos no teatro.

Leia a entrevista na íntegra

26 anos de carreira

“Esse ano eu comemoro 26 anos de carreira. Passei muito tempo da vida nos estúdios, nas coxias e palcos. Meu trabalho é minha vida e cada segmento exige uma atenção. Um estado de presença. Mas nada supera o teatro. A presença e o encontro. Tem um lugar de ancestralidade. De potência que é inexplicável.”

Ser ator

“Exerço desde os 13 anos profissionalmente este ofício. Aos 26 eu fui estudar relações internacionais e sociologia e política, tinha na ocasião o desejo de pensar o caminho da diplomacia. Após 3 anos de estudos eu larguei a calculadora e compreendi que a diplomacia eu já exercia no campo da cultura. Viajando cidades, países, lutando coletivamente por políticas públicas no campo da cultura e educação. Mas há sempre, ou de tempos em tempos, uma relação de questionamento sobre a profissão. Pelas dificuldades impostas ao meu grupo étnico. Muitas vezes por compreender que o mercado artístico brasileiro muitas vezes premia a mediocridade ao lugar do estudo… mas seguimos com fé, foco e trabalho.”

No elenco de Hensga Hits

“Foi através de um teste com os diretores da época Leandro Neri e Carol Durão. Estávamos na pandemia. Meu teste foi junto com a Jeniffer Dias através de telas e aquela contracenação que muitas vezes travava em função dos apps de vídeo chamada. Naquele momento o país estava vivendo um certo boom de séries e streamings; nós não tínhamos muita noção de como seria. Mas sempre houve uma conexão muito genuína entre elenco, produção. Uma força de trabalho e uma vontade de ver uma continuidade.”

Desafios para compor o personagem Théo

“Eram muitos os desafios. Pensar o sotaque, a regionalidade, os trabalhos com a música sertaneja contemporânea e em pouco tempo elaborar uma criação de verossimilhança para viver um gêmeo. Mas nós contamos a época com um time muito especial de preparadores que não ajudaram nas composições dos personagens e dos contextos sociais também.”

Identificação com o personagem

“Putz! Acho que o humor. Na intimidade sou uma daquelas pessoas que não perde a piada. Sou sarrista. Acho que semelhanças param por aí.”

Expectativas para a segunda temporada de Hensga Hits

“Eu normalmente aguardo apenas. Tento não criar expectativas, pois são muitos os denominadores de uma continuidade de serie. A equipe de roteiro precisa se empenhar e elaborar muitos arcos. Tem também pesquisa de público e por aí vai. Mas me surpreendeu positivamente os acontecimentos e os percursos do Theo.”

O monólogo A Solidão do Feio, que conta a história de Lima Barreto

“Lima Barreto foi um autor que durante muitas vezes apareceu em minha vida. Quando adolescente eu passei a ler na escola. Depois adulto fiz contos seus no teatro. Em 2018 eu fui protagonista junto com Luís Miranda de “Lima Barreto ao Terceiro dia “, ou seja, esse escritor vem acompanhando minha trajetória. Mesmo o filme eu sempre achei que pela vida épica e todas as contribuições que ele trouxe ao país merecia ainda uma montagem que pudesse se dedicar a falar um pouco da sua intimidade com o recorte da transgressão. E assim surgiu a pesquisa e montagem que foi possibilitada graças ao Sesc São Paulo. Estamos há mais de 10 meses em cartaz e passamos por 13 cidades. E sempre é um prazer e uma responsabilidade apresentar este homem tão caro a nossa literatura e vida pública.”

Turnê 2025

“Iniciamos em fevereiro de 2025 e iremos fazer uma circulação em Quilombos, zonas periféricas e litoral de São Paulo. Estamos ainda preparando uma circulação para apresentar em presídios e dialogar com pessoas em situação de cárcere.”

Futuros projetos

“Na esteira das comédias que tem sido um espaço que tenho atuado no cinema, depois dos filmes: “Saudosa Maloca” sobre a trajetória de Adoniran Barbosa e “Meu Sangue ferve por você” contando a história de Sidney Magal, irei estrear “Família de Sorte”, comédia dirigida pela Viviane Ferreira e com roteiro de Maria Shu. Acredito que entre janeiro a março de 2025”