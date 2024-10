Vilã em Rensga Hits, Júlia Gomes vive nova fase: 'Divisor de águas'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz e cantora Júlia Gomes fala sobre nova fase em carreira e relação com as redes sociais

A atriz e cantora Júlia Gomes, interpreta Luane na segunda temporada de Rensga Hits, do Globoplay. Acostumada a dar vida a personagens teens, a jovem já participou do The Voice Kids e integrou o elenco da última versão de Chiquititas.

Em entrevista à CARAS Brasil, Júlia fala sobre nova fase de carreira, descreve sua personagem em Rensga Hits como 'um divisor de águas', e comenta relação com as redes sociais.

O início de tudo

"Eu comecei na publicidade com 1 ano de idade e a partir daí tudo foi muito natural. Eu morava em frente ao teatro Tuca em São Paulo e quando eu tinha 4 anos eles abriram exceção para eu fazer um curso de teatro infantil. Depois disso continuei fazendo cursos até passar no teste pro elenco do musical “A Noviça Rebelde”. Minha avó é artista plástica, ela sempre me incentivou nas artes em geral. O apoio e incentivos da família e da escola foram a base de tudo pra eu conseguir me dedicar desde pequena."

Cantora e atriz

"Eu tenho um enorme prazer em estar no palco, seja cantando ou atuando. Nos meus últimos trabalhos tive a sorte de interpretar personagens que cantam. Existe uma preferência sim, se eu pudesse escolher eu cantaria, mas já passei por várias fases onde me fizeram essa pergunta. Uma empresária uma vez me disse que eu teria que escolher, porque uma atriz não poderia ser cantora. Isso foi muito difícil de ouvir. Também ouvi de um empresário do ramo da música que para cantar eu teria que deixar de atuar. Hoje eu acredito que como artista eu posso estar disponível para cantar e atuar. Fico feliz, por exemplo, de ver hoje no Brasil o Xamã em uma novela das nove e de ver uma artista como a Lucy Alves. São grandes artistas que cantam e atuam. Me identifico muito com eles. E também fora do país temos diversos exemplos de artistas completos, que cantam, atuam, produzem, dirigem, etc."

Rensga Hits

"Eu fui convidada para fazer o teste, passei para as próximas fases e chorei muito de felicidade. Lembro que estava fora do Brasil em um cruzeiro do Chitãozinho e Xororó quando recebi a notícia que tinha sido selecionada pra fase final, que seria presencial. Eu queria muito que esse personagem fosse meu, eu me dediquei muito, então cada fase que ia passando eu ficava muito feliz."”

Divisor de águas

"A Luane de Rensga Hits é sem dúvidas um presente na minha vida, ela veio na hora certa. Ela é a minha personagem mais adulta, eu migrei do infantil para o teen e agora me vejo na Luane. A personagem é o divisor de águas na minha carreira, ela traz a certeza de que estou no caminho certo."

Desafios

"O maior desafio foi começar a gravar com um elenco tão potente. Fiquei receosa no início, mas todos me receberam muito bem na família Rensga. Eu aprendi que precisamos trabalhar em grupo para conseguir chegar ao resultado esperado. Que o sucesso de um personagem é resultado de uma equipe inteira. Nosso elenco foi um elenco muito conectado! Esse elenco é um elenco dos sonhos para qualquer ator. Poder trabalhar só com atores renomados é uma experiência que eu tenho aproveitado cada segundo. Aprendo muito com cada um deles. Eu me entreguei completamente pra esse personagem. Está sendo realmente um personagem muito especial."

Identificação com a personagem

"Eu e a Luane temos em comum o sonho de cantar e fazer sucesso, me vejo tão determinada quanto ela, a Luane é bem misteriosa e guarda um grande segredo, eu também guardo um segredo familiar, a diferença é que eu não passo por cima das pessoas para conquistar meus objetivos, já a Luane passaria por cima de qualquer pessoa."

Inspirações

"Eu me inspiro muito na Alice Wegmann, acho ela maravilhosa em tudo que faz. Tem uma trajetória linda e consegue se transformar a cada personagem sem perder a essência. Admiro demais pessoas reais que alcançam a fama, mas não deixam o ego subir. Outra inspiração que eu gostaria de um dia poder contracenar é a Adriana Esteves. Muitas pessoas me acham parecida com ela. Eu acho ela o máximo, ia ficar feliz de poder observar a construção de um personagem com ela."

Relação com as redes sociais

"Eu sou bem reservada na minha vida pessoal. Estou tentando compartilhar mais sobre meu dia a dia, minha rotina e alimentação, as pessoas me pedem muito pra postar tudo. Recebo muito direct de meninas querendo saber de onde são minhas roupas, que produtos uso no cabelo, querem indicação de tudo. Mas eu sempre tenho muito cuidado com o que posto nas redes."