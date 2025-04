Médica alerta sobre diagnóstico de Danton Mello: 'Se instala de forma silenciosa'

Intérprete de Raimundo Sobral em Garota do Momento, Danton Mello recebeu diagnóstico preocupante

No ar como o Raimundo Sobral em Garota do Momento, novela das 6, da Globo, Danton Mello (49) foi diagnosticado com diabetes tipo 2 há pouco mais de uma década. Nesta quarta-feira, 2, o ator contou que mudou seu estilo de vida após a descoberta da doença.

A mudança faz parte de um plano de recomendações médicas para evitar complicações do quadro de saúde no futuro. CARAS Brasil entrevista a Dra. Cibele Spinelli, médica nutróloga, que explica como o problema atinge o paciente.

"A diabetes tipo 2 costuma se instalar de forma silenciosa. Muitos pacientes passam anos sem perceber os sinais, que podem incluir cansaço excessivo, sede constante, vontade frequente de urinar, visão embaçada e infecções recorrentes. Esses sintomas só aparecem quando a glicose no sangue já está elevada por um tempo. Em muitos casos, o diagnóstico vem por meio de exames de rotina ou após algum evento mais sério, como um infarto ou uma infecção grave", afirma.

De acordo com a especialista, é importante a pessoa se submeter a exames de rotina para descartar qualquer alteração no quadro de saúde. Em caso do diagnóstico da diabetes tipo 2, é necessário acompanhamento médico adequado para evitar uma situação grave.

"Se não for controlada, a diabetes tipo 2 pode trazer uma série de complicações ao longo do tempo. Entre as mais comuns estão: doenças cardiovasculares (como infarto e AVC), insuficiência renal, perda de visão, danos nos nervos (neuropatia diabética), maior risco de infecções e dificuldade de cicatrização. Por isso, o controle da glicemia e o acompanhamento médico regular são essenciais", complementa.

Spinelli ressalta a importância de levar uma vida saudável, com alimentação adequada e a prática de exercícios físicos. O estilo de vida adotado pelo ator ajuda a manter o paciente livre de outras doenças que podem surgir por causa da diabetes e evitar internações hospitalares.

"Especialmente quando a doença está descompensada ou mal controlada. Internações podem ocorrer devido a infecções graves, desidratação, crises hiperglicêmicas ou eventos cardiovasculares como infarto. Além disso, pacientes com diabetes mal controlada têm maior risco de complicações em cirurgias ou durante outras doenças, o que também pode levar à hospitalização", finaliza.