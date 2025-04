Saiba quem faz parte da rede de apoio de Preta Gil contra o câncer

Na luta contra o câncer há dois anos, Preta Gil conta com amigos que não a deixam sozinha em nenhum momento. Saiba quem faz parte da rede de apoio

A cantora Preta Gil conta com uma torcida enorme por sua cura contra o câncer. Ela foi diagnosticada com um tumor colorretal há mais de dois anos e lida com o longo tratamento desde então. Porém, ela nunca ficou sozinha em suas idas ao hospital ou em casa. A estrela conta com uma rede de apoio que está sempre ao seu lado. Saiba quem faz parte deste grupo:

Ao longo de sua vida, Preta Gil construiu amizades sólidas e que estão ao seu lado no momento mais difícil de sua vida. Quando aparece nas redes sociais ao longo do tratamento, ela sempre está acompanhada dos meus rostos, que costumam incluir: Gominho, Ju de Paulla, Malu Barbosa, Soraya Rocha, Francisco Gil e Julia Sampaio. Estes nomes fazem parte da rede de apoio que a acompanha no dia a dia da luta contra o câncer.

Saiba quem é quem:

O apresentador e cantor Gominho é o amigo que largou tudo para viver ao lado de Preta Gil quando a amiga mais precisava - quando ela se separou em meio ao tratamento. Ele se dedicou integralmente aos cuidados com a saúde da amiga e a acompanha em todos os momentos.

Ju de Paulla é DJ e influenciadora digital. Ela é amiga de Preta há muitos anos e até já foi alvo de comentários de que se aproximou da cantora por interesse, mas ela deixou claro que a relação delas é de amizade verdadeira.

Malu Barbosa é diretora de marketin e sócia de Preta Gil em uma empresa. Elas são amigas inseparáveis e foi ela quem acompanhou a cantora durante sua ida para Nova York em busca de novos tratamentos médicos.

Soraya Rocha é maquiadora e cabeleireira. Ela também acompanhou as internações de Preta Gil ao longo dos últimos anos e foi a responsável por manter a autoestima da estrela lá em cima.

Julia Sampaio é produtora e sempre acompanhou a carreira de Preta. Agora, ela faz parte do suporte para manter a amiga bem e confortável enquanto busca a cura.

Francisco Gil é o filho de Preta Gil. Ele acompanha a mãe em todos os momentos e até mudou seus hábitos na vida pessoal para ter saúde para estar ao lado da mãe em seu tratamento.

Além deles, Preta Gil também conta com o apoio de toda a família e de vários outros amigos famosos que torcem por sua recuperação.

