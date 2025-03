Atriz de História de Amor, Bia Nunnes é flagrada em rara aparição em público

Longe da TV há alguns anos, a atriz Bia Nunnes, da novela História de Amor, foi flagrada pelos paparazzi ao lado do marido. Veja as fotos atuais do casal

A atriz Bia Nunnes reapareceu em público nesta quarta-feira, 19, ao ser flagrada pelos paparazzi em uma rua no Rio de Janeiro ao lado do seu marido, Fernando Berditchevsky. Longe da TV há alguns anos, ela leva uma vida tranquila e longe dos holofotes.

Atualmente, Bia pode ser vista na reprise da novela História de Amor, na qual deu vida para a personagem Marta, que vai viver um drama ao descobrir o câncer de mama nos próximos capítulos da novela de Manoel Carlos. Recentemente, ela comentou sobre o período longe das telinhas. "Adoro teledramaturgia e o público sempre me pergunta por que estou afastada das novelas. Estou reativando a minha pequena produtora. Em breve terei novidades", afirmou.

Hoje em dia, a atriz está com 66 anos e sua última participação em uma novela foi em 2013, quando esteve em Malhação. Antes disso, ela também atuou em Aquele Beijo, de 2011, e vários outros projetos, como: Salsa e Merengue, A Lua Me Disse, A Vida Alheia, Pé na Cova, Meu Bem Querer, O Cravo e a Rosa e muito mais.

Ela é casada com o autor, diretor e professor Fernando Berditchevsky há mais de 40 anos. Eles se conhecem desde a infância, mas começaram a namorar na adolescência, quando fizeram par romântico em uma peça teatral. Eles não tiveram filhos.

Bia Nunnes com seu marido no Rio de Janeiro - Foto: Thiago Martins/ AgNews

Bia Nunnes relembra a construção de Marta em História de Amor

Em uma entrevista na Globo, Bia Nunnes falou sobre a reprise da novela História de Amor na Globo e relembrou como foi a construção da personagem Marta. "É emocionante saber que passados quase trinta anos, ‘História de Amor’ ainda continua na mente das pessoas. É um trabalho muito especial, que reverbera até hoje. A Marta, vizinha, amiga e confidente de Helena (Regina Duarte) foi um dos personagens mais importantes que vivi na teledramaturgia", afirmou.

Inclusive, ela relembrou a trama de quando sua personagem descobre o câncer de mama. "Quando estávamos começando as gravações, fui a muitas instituições e me reuni com grupos que, na época, eram praticamente pioneiros na divulgação desse mal que atinge mulheres e homens. É tão bom quando a criação é também instrumento de informação e auxílio aos espectadores. Diferente de tudo que havia feito até então. A cena do autoexame, por exemplo, é de suma importância na história. É o momento da conscientização da personagem, que se vê diante de seu drama pessoal, e que mexe com todo o núcleo: marido, filha, amigos, trabalho… e do fundamental apoio dos que a cercavam. E na vida real foi igualmente emocionante. Lembro bem das inúmeras vezes em que fui abordada, logo após a exibição do capítulo. Mulheres de idades diferentes sempre agradecendo a realidade mostrada. Mérito coletivo e especialmente do autor Manoel Carlos", relembrou.

